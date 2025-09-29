29 сентября исполняется ровно три года со дня, когда военнослужащие 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка (ныне — 59-я отдельная штурмовая бригада беспилотных систем им. Якова Гандзюка) спасли экипаж украинского бомбардировщика Су-24М .

«Сентябрь 22-го года мы работали по выводу из-под удара. Когда мы выполнили наше боевое задание, где нас сбили, мы выполнили уже более 60 боевых вылетов. Уже понимали, как все работает. Тактика несколько поменялась с первых дней», — сказал один из пилотов Су-24М.

Как сообщили в Воздушных силах, в сентябре 2022 года пилоты выполняли чрезвычайно сложное боевое задание, когда их самолет поразила российская ракета. Обоим летчикам пришлось катапультироваться.

Военные 59-й бригады заметили пилотов, вступили в бой с противником и смогли вытащить летчиков фактически с вражеской территории, что спасло их от российского плена.

«Уже когда палец был на спусковом крючке за километра два-три до цели, получили поражение ПЗРК. А это был пуск ракеты по нам. Мы увидели этот пуск, но уже не было времени отклониться и ракета пришла по борту самолета. Приняли решение уходить, потому что были другие пуски», — рассказал пилот.

После попадания ракеты в борт самолета оба двигателя загорелись, и экипажу пришлось катапультироваться. Сначала катапультировался штурман, а затем — командир. Приземлившись, они пытались двигаться в направлении украинских позиций, ориентируясь по солнцу. Впрочем, сразу попали под огонь противника, который применял пулеметы, минометы и гранатометы, а также корректировал обстрел с помощью квадрокоптера. Из-за ранения один из пилотов полз самостоятельно более часа.

По словам пилотов, им повезло, что в то время враг еще не использовал FPV-дроны, а часть мин, падавших рядом, не срабатывала. Навигатор работал с перебоями из-за глушения сигнала, поэтому приходилось ориентироваться исключительно по солнцу.

Пилоты отметили, что их спасли бойцы 59-й бригады, которые, увидев падение самолета, сразу отправились на помощь. Они под плотным огнем вытащили летчиков из «серой зоны» и вывезли по очереди. Один из военных во время этой операции погиб.