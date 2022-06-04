Авиация МВД за месяц совершила более 600 вылетов
Аэроподразделения в частности привлекаются как для эвакуации раненых (Фото:mvs.gov.ua)
Пилоты ареоподразделений Министерства внутренних дел за последний месяц совершили более 600 вылетов. Было вывезено с поля боя около 150 человек.
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
По его словам, аэроподразделения привлекаются как для эвакуации раненых, так и для отправки медработников в места боев.
«Буквально за последнее место наши пилоты совершили более 600 вылетов. Вывезено с поля боя около 150 человек. Попутно помогаем нашим врачам как можно скорее добраться до мест трагедии - мест ракетных обстрелов или ведения боевых действий», - рассказал Енин.
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