Авиация МВД за месяц совершила более 600 вылетов

4 июня, 03:55
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Аэроподразделения в частности привлекаются как для эвакуации раненых (Фото:mvs.gov.ua)

Аэроподразделения в частности привлекаются как для эвакуации раненых (Фото:mvs.gov.ua)

Пилоты ареоподразделений Министерства внутренних дел за последний месяц совершили более 600 вылетов. Было вывезено с поля боя около 150 человек.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

По его словам, аэроподразделения привлекаются как для эвакуации раненых, так и для отправки медработников в места боев.

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«Буквально за последнее место наши пилоты совершили более 600 вылетов. Вывезено с поля боя около 150 человек. Попутно помогаем нашим врачам как можно скорее добраться до мест трагедии - мест ракетных обстрелов или ведения боевых действий», - рассказал Енин.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия МВД Украины Евгений Енин Война России против Украины

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