Российского пилота Красноярцева, бомбившего Чернигов, обменяли на украинских летчиков — Буданов

1 октября, 13:21
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Российского пилота Красноярцева обменяли на украинских летчиков (Фото:Коллаж НВ)

Российского пилота Красноярцева обменяли на украинских летчиков (Фото:Коллаж НВ)

Российского пилота Александра Красноярцева, пойманного после бомбардировок Чернигова, обменяли на украинских летчиков. Произошло это около четырех месяцев назад, но стало известно только сегодня.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, в обмен на россиянина в Украине удалось вернуть пятерых украинских летчиков.

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«Красноярцева мы обменяли месяцев четыре-пять назад. Мы его обменяли на наших пилотов, если не ошибаюсь на пятерых», — заявил Буданов.

Самолет майора Красноярцева сбили с ПЗРК украинские военные в окрестностях Чернигова 5 марта. Это был его третий вылет за время войны — на борту самолет нес шесть 500-килограммовых неконтролируемых авиабомб (ФАБ-500).

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Кроме того, российский военный признался, что при попытке скрыться от людей, преследовавших его после катапультирования с подбитого самолета, убил гражданское лицо.

В дальнейшем Красноярцев был взят в плен подразделениями Вооруженных Сил Украины.

24 апреля ему объявили о подозрении по статье 438 УКУ о нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством. Согласно украинскому законодательству, россиянину грозило до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Минобороны Украины Разведка Обмен Летчики ВВС Украины Пилоты Кирилл Буданов Война России против Украины

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