Герой Украины пилот Karaya рассказал, как ему удалось спастись из горящего самолета 9 декабря, 09:19 Пилот Вадим Ворошилов с позывным Karaya (Фото:АрмияInform)

Украинский пилот Вадим Ворошилов с позывным Karaya, который накануне получил звание Героя Украины, рассказал, как ему удалось спастись из горящего самолета в день, когда он сбил пять иранских дронов.

Разговор с пилотом опубликован в YouTube-канале Воздушных сил Украины.

«Мое утро началось в 4 часа. Подали сигнал „воздух“. Один летчик уничтожил двух „шахедов“ на юге Украины. Следующим пошел я. Также уничтожил три, выполнил посадку на оперативном аэродроме. Далее был рабочий день по другим задачам, и вечером снова это нашествие началось. Выполнив взлет с оперативного аэродрома на юге Украины и дальше уже выполнял уничтожение воздушных целей над небом Винницкой области», — рассказал Ворошилов.

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По его словам, при уничтожении пятой цели обломками был поврежден его самолет.

«Произошло разрушение фонаря. Это стекло кабины на простом языке. И разрушение передней части — носовой самолет. Не сильно ранен, но кровь мешала полноценно оценить ситуацию. Первая мысль — так не хочется катапультироваться. По курсу увидел какой-то населенный пункт. Тогда я не знал, что это за населенный пункт. Видел только огни. Проверил управление самолета по поперечному каналу, к сожалению, он уже не управлялся. По поперечному каналу он руководствовался. Увидел перед собой черный участок и установил, что это вероятно поле», — говорит пилот.

Когда начался пожар непосредственно в кабине самолета, Ворошилов отвел самолет в сторону поля, а сам катапультировался.

«Далее начался пожар внутри кабины самолета. Когда пламя начало добираться до меня, я осуществил катапультирование. Без промедлений, как учила книга. Я ориентировано до двух минут спускался на парашюте. Успел обо всем подумать, все увидеть и спланировать дальнейшие действия после приземления », — вспоминает он.

Ворошилов также объяснил, зачем сделал фото сразу после катапультирования. По его словам, он хотел оценить свои ранения.

12 октября Karaya успешно катапультировался и отвел неисправный самолет от Винницы. В этот день он сбил пять дронов и две крылатые ракеты. Во время выполнения боевого задания его самолет Миг-29 получил повреждения.

В этот же день командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук инициировал ходатайство о присвоении пилоту высокого звания Героя Украины.

8 декабря президент майору Вадиму Ворошилову присвоили звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда.