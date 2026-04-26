На Гуляйпольском направлении в Запорожской области пилот пограничного подразделения Феникс с помощью одного FPV-дрона ликвидировал 11 оккупантов. Об этом сообщили в Госпогранслужбе в воскресенье, 26 апреля.

Как отмечается в сообщении, пилот обнаружил движение грузовика с личным составом россиян.

«Долго не думая, он направил дрон в цель и получил рекордный результат — 11 уничтоженных оккупантов и сожженный грузовик», — заявили в ГПСУ.

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В подразделении Феникс также отметили, что на тех направлениях, где работают их пилоты, Силы обороны показывают отличный результат.

«На регулярной основе мы обнаруживаем движение и останавливаем противника, находим вражескую артиллерию и превращаем ее в металлолом, режем логистические пути врага», — говорится в сообщении.

17 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия за последние три месяца потеряла на фронте почти 100 тысяч солдат. По его словам, 90% потерь, которые несут российские оккупанты на фронте, вызваны украинскими дронами.

Глава государства уточнил, что Силы обороны за месяц ликвидируют такое же количество российских оккупантов, которое Россия мобилизует, но численность их группировки на территории Украины все равно растет.

24 апреля 11-й армейский корпус опубликовал видео, на котором российский оккупант, попавший в плен к украинским защитникам, рассказал о масштабах потерь в своем подразделении.

На видео мужчина в военной форме РФ отметил, что после подписания контракта с Минобороны РФ и на момент прибытия на передовую их было тридцать.

«Из тридцати человек где-то шесть осталось. И так стабильно», — рассказал он.