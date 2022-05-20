Враг, упавший с неба. История трех жителей Чернигова, жизни которых изменил один российский летчик-убийца и его Су-34
Юлия Гребнева стоит у руин своего дома и обломков вражеского самолета, которые до сих пор остаются во дворе (Фото:Кристина Бердинских / НВ)
В Украине ждет суда профессиональный вражеский пилот-ас Александр Красноярцев, который летел бомбить Чернигов, но был сбит и сдался в плен обычному местному строителю из терробороны.
В начале марта украинский Youtube и СМИ всколыхнуло видео с захваченным в плен упитанным российским военным летчиком в синей форме и с перемотанной тряпкой щекой. Он каким-то плаксивым голосом объяснял при допросе, кто он и что делал в небе Украины.
К тому времени россияне приступили к практике жестоких авиаударов по жилым кварталам украинских городов. И этот летчик — Александр Красноярцев, стал первым настоящим «путинским асом», которого удалось взять в плен. Поэтому внимания его испуганной персоне украинцы уделили достаточно. Тем более что схватили россиянина в сильно пострадавшем от вражеских бомбардировок и обстрелов Чернигове.
Но потом Красноярцев исчез из информпространства.
НВ съездил в Чернигов, где узнал историю захвата этого пилота обычными жителями города, которым он в прямом смысле упал на голову.
Самолет
Утром 5 марта Юлия Гребнева, депутат Черниговского облсовета и организатор социального проекта Бесплатный магазин, спустилась в подвал своего двухэтажного дома вместе с тремя сыновьями, чтобы навести там порядок. Чернигов на тот момент ежедневно страдал от обстрелов российской армии, которая била по городу и из Градов, и с самолетов. Поэтому Гребнева каждую ночь находилась с детьми — 6, 10 и 17 лет — в подвале, а муж оставался спать в доме на первом этаже.
Еще утром женщина решила сменить простыни и убрать во временной спальне. И вдруг услышала страшные звуки. «Я поняла, что это падает мой дом», — рассказывает она НВ, стоя у руин.
В подвале все начало гореть, прорвала труба с водой. Гребенева лежала на детях и боялась даже пошевелиться. Потом она услышала крики сверху — это был ее муж. Ему повезло: на момент удара он находился не в доме, а на улице, — ремонтировал замок в калитке. «Он кричал: Там моя жена и дети, откапывайте!», — вспоминает Юлия.
Бойцы терробороны и мужчина разобрали камни и достали из подвала семью. Когда Гребнева уже оказалась на улице, то узнала, что на ее дом упал сбитый российский самолет Су-34, обстреливавший город фугасно-авиационными бомбами. Остатки крыла самолета все еще валяются в ее дворе. А двигатель лежит во дворе соседей, их дом тоже разрушен.
В доме по улице Красносельского Гребнева проживала с семьей последние 4 года.
У ее мужа — 4-я стадия онкологии. Потому после разрушения дома семья решила: за границу с детьми поедет именно он, а Гребнева продолжит заниматься волонтерской деятельностью.
Еще до войны она курировала социальный проект бесплатных магазинов для малообеспеченных людей и многодетных семей — за последние 4 года, благодаря ее усилиям, по всей области появилось 11 таких. «Мы помогали на постоянной основе малоимущим, а теперь в помощи нуждаюсь я», — признается женщина.
Она не плакала, когда упал ее дом, а радовалась, что выжила вместе с детьми. Но расплакалась, когда на следующий день незнакомые люди собрали все необходимые вещи — от нижнего белья до носков — для ее семьи и дали ключи от квартиры, где можно временно пожить.
«Война по телевизору — это одно, но когда война приходит в твой дом — это действительно ужасно. В один момент ты теряешь все, что хранил всю жизнь: фотографии детей в память об окончании садов и школ, фотографии покойной мамы. Это теперь остается только в памяти», — говорит Гребнева.
Она зарегистрировала разрушение дома в Дії, написала заявления в правоохранительные органы. Но понимает, что семей по Украине, которых россияне лишили домов, очень много. Потому и не ожидает скорой компенсации. «Пока мне некуда возвращать детей», — констатирует женщина.
Гребнева уверена: если бы украинские военные не сбили вражеский самолет, могло быть очень много жертв. Ведь на борту Су-34 находилось 3 бомбы по 500 кг, которые пилот не успел сбросить на Чернигов.
Пилот
Светлана Войтешенко проживает в частном секторе Чернигова на улице Руднева — в нескольких кварталах от дома Гребневой.
5 марта она находилась в своем доме вместе с братом Виталием Сергиенко.
При обстреле они обычно прятались в подвале сарая, но в тот день остались внутри дома. «И вот мы видим из окна, что-то упало и пошел дым», — вспоминает Войтешенко. Ее брат выбежал посмотреть, что же произошло.
Оказалось, что на крышу соседей приземлился пилот того же самолета Су-34, который упал на дом Гребневой, успел катапультироваться. Его парашютом накрыло двор Войтешенко.
С крыши соседей российский летчик прыгнул к ней «в гости». «Брат увидел пилота, побежал его догонять в сторону курятника. И там тот застрелил брата из пистолета», — рассказывает Войтешенко.
Она похоронила 42-летнего брата на следующий день после убийства рядом с их родителями на кладбище. «В городе говорили, что будут хоронить погибших в братских могилах. Я этого не хотела и очень торопилась. Люди мне помогли, хотя были еще обстрелы», — говорит Войтешенко, стоя возле того же курятника, где нашла брата убитым.
14 марта женщина выехала из Чернигова в Винницкую область и вернулась только через 2 месяца. В день разговора с НВ она ждала встречи с прокурором, который должен был приехать, чтобы поговорить об обстоятельствах гибели ее брата.
Российского пилота, приземлившегося на улицу Руднева, зовут Александр Красноярцев. Ему 36 лет. По данным украинских правоохранительных органов, он проживает в городе Челябинск и проходил службу в воинской части 86789 в должности начальника воздушно-огневой и тактической подготовки старшего пилота. Пользователи соцсетей обнаружили его совместное фото с Башаром Асадом и Владимиром Путиным в Сирии.
А бойцы черниговской терробороны нашли Красноярцева в другом дворе на улице Руднева: после убийства Сергиенко он скрылся в сарае. «В одном из дворов мы услышали крик из хлева: «Я сдаюсь, не стреляйте!», — рассказывает Иван Лут, боец 119-й черниговской бригады ТРО, — один из тех, кто нашел россиянина. «Мы крикнули: выходи, руки за голову, ложись на землю», — вспоминает Лут.
Задержание
37-летний Лут давно договорился с друзьями о плане действий на случай полномасштабной войны. Ведь еще в 2014-м понял, что она неизбежна.
«По образованию я историк. Как историк и патриот я понимал, что война будет», — объясняет боец местной терробороны, до последнего времени работавший строителем.
Потому 24 февраля он сразу прибыл в военкомат и подписал контракт резервиста ТРО.
А 5 марта, получив информацию о сбитом самолете, он и еще несколько его побратимов побежали искать двоих катапультировавшихся с Су-34 россиян. «У нас был приказ: обязательно брать их живыми», — говорит Лут.
Один из пилотов — Константин Криволапов — погиб. А вот другой побежал скрываться. Но бойцы ТРО его все равно обнаружили.
За время, проведенное в сарае, Красноярцев успел сделать себе перевязку, поскольку имел повреждение на шее.
На место задержания прибыли украинские офицеры, пытались допросить врага сразу. Но из этого ничего не вышло, ведь во двор, где схватили россиянина, набежали местные люди — и Красноярцева пришлось защищать от самосуда разгневанных жителей. «Многие спрашивали, — зачем он бомбил Чернигов. Пилот говорил по наставлению, которому их научили: я ничего не знал, я на учениях. Полностью снял с себя ответственность, перекладывая ее на своих командиров», — вспоминает Лут.
Светлана Войтешенко прибежала к соседям, чтобы посмотреть в глаза убийце брата. «Я ему говорю: что вам сделали мирные люди? Зачем вы это творите? А он мне: «Я не знал, где нахожусь», — рассказывает она.
Следствие
Пока в Киеве продолжается первый громкий судебный процесс над российским сержантом Вадимом Шишимариным, которого обвиняют в убийстве гражданского украинца, Чернигов ожидает рассмотрения дела и наказания российского пилота Красноярцева. Место нахождения этого военнопленного украинские правоохранители не разглашают.
Войтешенко надеется, что тот получит пожизненное заключение. Этого ждет и Юлия Гребнева. «Он убивал людей, причинял вред нашему городу. Он должен сесть навсегда, чтобы больше никто не хотел повторять его «подвиги», — считает она.
23 апреля украинские правоохранительные органы выдвинули подозрение Красноярцеву по статье 438 о нарушении законов и обычаев войны, которое сопровождалось умышленным убийством.
Лут говорит, что его еще не допрашивали как свидетеля, но готов предоставить всю необходимую информацию, чтобы Красноярцев получил справедливое наказание.
При задержании у российского пилота дважды звонил телефон. Он признался, что это были его непосредственные командиры.
«Так же в телефоне нашли смс-ки от его жены с пожеланиями удачи на работе», — рассказывает Лут.
Он уверен, что удача отвернулась от Красноярцева навсегда.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.