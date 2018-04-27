Пикник на майские: Супрун дала советы, как избежать пищевых отравлений

А лучше вообще сосредоточиться на активном отдыхе

И. о министра здравоохранения Ульяна Супрун представила рекомендации накануне длительных выходных для профилактики пищевых отравлений.

Заботьтесь о чистоте рук и места, где готовите

Опять о чистых руках. Не забывайте мыть их после контакта с сырыми продуктами - мясом, рыбой, яйцами и овощами, а также после того, как выбрасываете что-то в помойку или касаетесь животных. Следите за чистотой кухонных принадлежностей (в условиях пикника вымойте и продезинфицируйте поверхности, на которых будете нарезать и подавать пищу), защищайте пищу от насекомых, грызунов и других животных.

Разделяйте готовы и сырые продукты

Очень важно отдельно готовить и подавать сырые и готовые блюда. Так, например, не стоит нарезать овощи на той же доске, на которой разделывали мясо. Храните продукты в закрытой посуде, чтобы избежать контакта между сырой и готовой едой. Когда готовите корзину для пикника, не кладите сырые продукты выше готовых блюд.

Храните порядок и правильный температурный режим в холодильнике

Температура должна быть ниже 5 ° С. Избегайте переполнения холодильника продуктами, потому что это влияет на циркуляцию воздуха внутри и поддержания нужной температуры. Отдельно храните сырое мясо (в контейнере или пищевой пленке), чтобы предупредить любой контакт с готовой пищей.

Не ешьте продукты, у которых закончился срок годности

Не покупайте еду - особенно мясо и молочные продукты - на стихийных рынках. И забудьте о привычке "пробы" овощей и фруктов: пробуйте продукты уже дома, перед тем тщательно вымыв.

Часто причиной пищевого отравления становятся торты и пирожные с кремом, поэтому их ни в коем случае не стоит брать на пикник. Также желательно ограничить потребление сырых яиц, молочных и кисломолочных продуктов.

Не оставляйте приготовленную пищу на столе дольше чем на два часа

Помните, что в жару продукты портятся очень быстро. Также, если пища осталась после пикника - ее не стоит хранить "на завтра". Начинайте пикник с еды, а остальное время развлекайтесь, играйте в активные игры, общайтесь.

Супрун добавляет, что это может показаться банальными советами, однако ежегодно сотни тысяч людей имеют пищевое отравление.

Минздрав также напомнил признаки пищевого отравления Чаще всего это: повышение температуры тела, снижение или отсутствие аппетита, общая слабость, боль в животе, вздутие живота, тошнота, диарея.

Ранее власти Киева опубликовала перечень мест, где можно разводить костер для пикников.