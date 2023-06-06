Подрыв Каховской ГЭС: Зеленский созывает экстренное заседание СНБО 6 июня, 07:43 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 6 июня, созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в Херсонской области.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Президент Украины Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины», — написал он в Twitter.



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В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню. Власти Херсонской ОВО объявили о срочной эвакуации жителей из опасных районов.

