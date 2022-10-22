«Подлые удары по критически важным объектам». РФ выпустила по Украине 36 ракет, большинство сбили — Зеленский 22 октября, 15:59 Zelenskiy/Official/Telegram

С ночи субботы, 22 октября, российские оккупанты совершили массированную атаку, выпустив по Украине 36 ракет. Большинство из них сбили силы ПВО.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, показав последствия атаки.

«На фото лишь один из примеров того, как враг пытается нас сломать. Это подлые удары по критически важным объектам. Характерна тактика террористов. Мир может и должен остановить этот террор», — заявил он.



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Президент поблагодарил службы ПВО, энергетики и всех, кто работает на месте попадания, восстанавливая инфраструктуру.



Утром Россия атаковала объекты инфраструктуры в центре и на западе Украины. Силы ПВО уничтожили 18 крылатых ракет оккупантов. В Укрэнерго заявили, что масштаб повреждений от ударов по объектам энергетики может превышать последствия атаки 10—12 октября.

