Военный эксперт рассказал о дронах Phoenix Ghost, которые должна получить Украина 9 ноября, 16:14 Пусковая установка дрона Switchblade 300, модификацией которого является Phoenix Ghost (Фото:Кадр видео Ukrainian Military YouTube via YouTube)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ рассказал о дронах Phoenix Ghost, которые должна получить Украина.



«Этот дрон — новое поколение Switchblade. И у него три варианта — осколочный, кумулятивный и разведывательный. Это дрон-камикадзе, который может до 6 часов пребывать в воздухе, а дальность его применения до 40 км. Если они поступят нам, это было бы очень хорошо. 1100 дронов, если я не ошибаюсь. Это гарантировано 1100 объектов противника могут быть поражены», — рассказал Жданов Радио НВ.

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4 ноября Минобороны США объявило о пакете помощи Украине на 400 млн долларов, который будет включать в том числе 1100 дронов Phoenix Ghost.

В апреле пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявлял, что США разработали новую систему беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost специально для удовлетворения потребностей Украины. По его словам, эти дроны обеспечивают возможности, аналогичные беспилотным системам серии Switchblade, однако между ними существуют различия в возможностях.

В Украину уже было отправлено несколько партий таких дронов.