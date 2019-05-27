Philips и 80 лет, которые изменили мужское бритье
В этом году Philips отмечает свое 80-летие в мужском персональном уходе. Юбилей отмечают совместно с Рейксмюсеумом, Королевским музеем в Амстердаме. С полотен Рембрандта бородатые предки смотрят на эволюцию средств персонального ухода. Отсчет 80 лет ведется с серии электрических бритв Philishave, чей принцип был описан в 1939 году. Они присутствовали на рынках еще с 1940-х — и успешно вошли в XXI век. Если до сих пор звучит не очень драматично, стоит немного расширить перспективу.
Вся история инноваций в персональном бритье укладывается в сотню лет. Век потребовался на то, чтобы сменить цирюльников и обычные прямые лезвия, которые пришли еще из времен Древнего Рима, на безопасные станки, механические, и затем электрические бритвы. Из этих ста лет целых 80 приходится на эпоху роторных Philips, которые и сделали мужское бритье тем, что теперь называют «персональный уход».
Занятие переименовали не ради красоты звучания, так оно корректно описывает функции, на которые способны эти станки. Philips 80 лет успешно работает на рынке, зависящем от человеческих привычек, стиля, моды — а они могут радикально меняться за считанные месяцы. Чтобы успевать за подобными изменениями, нужно уметь предложить то, что востребовано в конкретный момент. Посмотрите на то, как прогрессировали прически, тенденции в ношении бород или разной степени «ухоженной небритости» хотя бы за десяток лет, и поймете, о чем идет речь.
Безупречное бритье, а также подстригание до заданной длины, стайлинг, моделирование контуров, тримминг. Все это должно быть удобно и понятно для человека, который хочет ухаживать за собой, а не обслуживать сложную технику. Отсюда другая сторона инноваций, которая направлена на то, чтобы станки Philips стабильно обеспечивали максимальное качество и простоту обращения с режущими головками. При этом не затрудняли бы жизнь электрическими проводами (первые аккумуляторные бритвы компания выпустила еще в 1960-х). И подходили бы для влажного бритья. Более того, чтобы их можно было бы очищать просто под струей воды. В идеале, чтобы они умели обслуживать себя сами между сеансами использования.
«Космический корабль» для персонального ухода, который умеет все это делать с наилучшим качеством и требует минимум внимания от владельца, по-прежнему умещается на ладони. В дизайне самого современного Philips S9000 Prestige даже можно уловить классические черты его далекого предка, Philishave 7733. Само собой, теперь в минималистичный цилиндр корпуса упакованы литий-ионный аккумулятор с системой беспроводной индукционной зарядки стандарта Qi и компьютер с дисплеем, выбором программ бритья и датчиками, которые помогают подстраиваться под длину бороды.
Модель традиционно роторная, но головок теперь три, их адаптирующийся к рельефу лица подвес с восемью степенями свободы — чудо механического дизайна, а сверхпрочные лезвия, по 72 на каждую головку, усилены нано-частицами и заключены в кольца с антифритовым покрытием для гладкого скольжения. Аппарату, который делает 150 тысяч срезов в минуту, лучше бы скользить по коже наилучшим образом.
Инновации распространяются не только на флагманскую модель — у Philips S7000, которую разработали специально для клиентов с чувствительной кожей, режим бритья настраивает система искусственного интеллекта, а за легкость скольжения отвечают роторные головки с пятью степенями свободы и кольцами со специально подобранным микрогранулированным покрытием.