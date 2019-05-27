Philips и 80 лет, которые изменили мужское бритье Сегодня, 10:33 219 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською Philips В этом году Philips отмечает свое 80-летие в мужском персональном уходе Philips

В этом году Philips отмечает свое 80-летие в мужском персональном уходе. Юбилей отмечают совместно с Рейксмюсеумом, Королевским музеем в Амстердаме. С полотен Рембрандта бородатые предки смотрят на эволюцию средств персонального ухода. Отсчет 80 лет ведется с серии электрических бритв Philishave, чей принцип был описан в 1939 году. Они присутствовали на рынках еще с 1940-х — и успешно вошли в XXI век. Если до сих пор звучит не очень драматично, стоит немного расширить перспективу.

Фото: Philips

Вся история инноваций в персональном бритье укладывается в сотню лет. Век потребовался на то, чтобы сменить цирюльников и обычные прямые лезвия, которые пришли еще из времен Древнего Рима, на безопасные станки, механические, и затем электрические бритвы. Из этих ста лет целых 80 приходится на эпоху роторных Philips, которые и сделали мужское бритье тем, что теперь называют «персональный уход».

Фото: Philips

Занятие переименовали не ради красоты звучания, так оно корректно описывает функции, на которые способны эти станки. Philips 80 лет успешно работает на рынке, зависящем от человеческих привычек, стиля, моды — а они могут радикально меняться за считанные месяцы. Чтобы успевать за подобными изменениями, нужно уметь предложить то, что востребовано в конкретный момент. Посмотрите на то, как прогрессировали прически, тенденции в ношении бород или разной степени «ухоженной небритости» хотя бы за десяток лет, и поймете, о чем идет речь.

Фото: Philips

Безупречное бритье, а также подстригание до заданной длины, стайлинг, моделирование контуров, тримминг. Все это должно быть удобно и понятно для человека, который хочет ухаживать за собой, а не обслуживать сложную технику. Отсюда другая сторона инноваций, которая направлена на то, чтобы станки Philips стабильно обеспечивали максимальное качество и простоту обращения с режущими головками. При этом не затрудняли бы жизнь электрическими проводами (первые аккумуляторные бритвы компания выпустила еще в 1960-х). И подходили бы для влажного бритья. Более того, чтобы их можно было бы очищать просто под струей воды. В идеале, чтобы они умели обслуживать себя сами между сеансами использования.

Фото: Philips

«Космический корабль» для персонального ухода, который умеет все это делать с наилучшим качеством и требует минимум внимания от владельца, по-прежнему умещается на ладони. В дизайне самого современного Philips S9000 Prestige даже можно уловить классические черты его далекого предка, Philishave 7733. Само собой, теперь в минималистичный цилиндр корпуса упакованы литий-ионный аккумулятор с системой беспроводной индукционной зарядки стандарта Qi и компьютер с дисплеем, выбором программ бритья и датчиками, которые помогают подстраиваться под длину бороды.

Модель традиционно роторная, но головок теперь три, их адаптирующийся к рельефу лица подвес с восемью степенями свободы — чудо механического дизайна, а сверхпрочные лезвия, по 72 на каждую головку, усилены нано-частицами и заключены в кольца с антифритовым покрытием для гладкого скольжения. Аппарату, который делает 150 тысяч срезов в минуту, лучше бы скользить по коже наилучшим образом.

Фото: Philips

Инновации распространяются не только на флагманскую модель — у Philips S7000, которую разработали специально для клиентов с чувствительной кожей, режим бритья настраивает система искусственного интеллекта, а за легкость скольжения отвечают роторные головки с пятью степенями свободы и кольцами со специально подобранным микрогранулированным покрытием.