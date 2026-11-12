Военный омбудсмен передал в ГБР свидетельства о вероятном насилии в Петропавловской Борщаговке

Столкновения у пункта временной дислокации в Петропавловской Борщаговке, 2 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Stringer)

Нескольких военнослужащих, находившихся в пункте временной дислокации в Петропавловской Борщаговке , предположительно, избили. Их письменные объяснения передали в ГБР и Офис генпрокурора.

Об этом Офис военного омбудсмена сообщил в ответ на запрос hromadske, опубликованный в четверг, 12 ноября.

Как пояснили в ведомстве, после событий 2 ноября они начали проверку и опросили военнослужащих нескольких частей.

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«Установлено, что во время пребывания в пункте временной дислокации в отношении них, предположительно, совершались насильственные действия путем нанесения телесных повреждений», — говорится в ответе.

Проверка продолжается. Как отметили в Офисе военного омбудсмена, она может длиться до 30 рабочих дней, а при наличии веских оснований — и дольше.

Столкновения в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября в социальных сетях распространились сообщения о том, что в подвале одного из домов в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом вооруженные люди якобы удерживают около 40 человек и не допускают к ним медиков. Возле дома собралось около сотни людей: они сломали ворота, разбили окна и забор, бросали дымовые шашки и распыляли газ. Четверых мужчин доставили в больницу.

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко пояснил, что здание использовалось как временный пункт размещения мобилизованных, а госпитализированные считались самовольно оставившими часть. В тот же вечер Нацгвардия объявила о начале служебного расследования.

На место прибыл и глава ГУР Кирилл Буданов. Позже он сообщил о задержании женщины, которая приехала к дому в форме медработника на заранее приобретенном автомобиле скорой помощи. Издание NV выяснило, что это Валентина Молодая, которая в начале октября участвовала в попытке организовать в центре Киева протесты с пророссийским следом.

4 ноября суд заключил Молодую под стражу без права внесения залога, а также арестовал еще одну фигурантку дела — Татьяну Кирееву. 9 ноября под стражу с правом внесения залога в размере 66 тысяч гривен был взят 22-летний мужчина, подозреваемый в препятствовании законной деятельности ВСУ. По версии следствия, во время столкновений он призывал перевернуть служебный автобус Нацгвардии с военнослужащими внутри и вместе с другими раскачивал его.