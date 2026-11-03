«Схема по освобождению уклонистов». СБУ заявила, что установила личности около 100 участников беспорядков в Петропавловской Борщаговке

Служба безопасности Украины открыла три уголовных производства в связи с событиями у военного объекта в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области. Правоохранители установили около 100 активных участников инцидента и решают вопрос о задержании отдельных лиц.

Об этом 3 ноября заявил заместитель главы СБУ Иван Рудницкий во время брифинга в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

Рудницкий утверждает, что организаторы заранее спланировали акцию с целью освобождения одного из военнослужащих, который самовольно покинул воинскую часть, а впоследствии был задержан. По замыслу организаторов, инцидент должен был вызвать общественный резонанс.

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Заместитель главы СБУ подчеркнул, что целью участников было, по сути, похищение военнослужащего. На данный момент ситуация в Киеве и области остается контролируемой.

В то же время министр внутренних дел Иван Выговский назвал ложными сообщения о пыточных на территории военного объекта.

«Это своеобразная схема вытягивания уклонистов… Эта дама [назвавшаяся медиком — ред.] именно с этой целью и ехала», — сказал Выговский, комментируя задержание женщины.

Ситуация в Петропавловской Борщаговке — что известно

Днем 2 ноября в социальных сетях распространились сообщения о том, что в подвале одного из домов в Петропавловской Борщаговке под Киевом вооруженные люди удерживают около 40 человек и не допускают к ним медиков. Полиция Киевской области назвала информацию о незаконном удержании людей и гибели одного из них недостоверной.

Возле дома собралось около сотни человек. Некоторые из них назвались родственниками мужчин, которых, по их словам, там избивают, к которым не допускают медиков и с которых к тому же требуют деньги за свидания. Никаких подтверждений этому родственники не предоставили. Люди выламывали ворота, разбили окна и забор, а неизвестные бросали дымовые шашки и распыляли газ. Четверых мужчин доставили в больницу.

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко пояснил, что здание использовалось как пункт временного размещения мобилизованных, а четверо госпитализированных числились как самовольно оставившие часть (СОЧ). В корпусе «Азов», к которому относится это подразделение, подтвердили наличие травм у этих четверых человек и пообещали наказать виновных, если подтвердится факт незаконного применения насилия.

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Вечером в Нацгвардии объявили о начале служебного расследования, а к выяснению обстоятельств подключились ГБР и Офис военного омбудсмена. На месте также находился руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а людей из дома вывели. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство.

Позже Буданов сообщил, что правоохранители задержали женщину, которая приехала к дому на машине скорой помощи. Она заранее приобрела автомобиль скорой помощи и надела форму медперсонала.

В Генеральном штабе ВСУ, комментируя столкновения в Петропавловской Борщаговке, заявили, что украинские военнослужащие заслуживают уважения, защиты и справедливого отношения со стороны государства и общества. Обстоятельства событий устанавливают уполномоченные государственные органы.

В ведомстве подчеркнули, что поддерживают объективное и беспристрастное расследование. По заявлению Генштаба, выводы о наличии нарушений и ответственности конкретных лиц должны основываться на установленных фактах, «а не на эмоциях, предположениях или публичном давлении».