Родственники военнослужащих Национальной гвардии Украины, находившихся в месте дислокации в Петропавловской Борщаговке Киевской области, смогли лично проверить условия их пребывания и пообщаться с ними. В то же время в ближайшее время военных переведут из этого места из соображений безопасности.

Об этом сообщил спикер Нацгвардии Руслан Музычук, которого цитирует Мы-Украина.

«Мы предоставили возможность некоторым родственникам этих людей, находящихся [в месте дислокации], зайти, увидеть реальное положение дел, всё проверить и пообщаться с ними, — что они и сделали. Напряженность отчасти спала, поскольку они своими глазами увидели, что люди не находятся в том состоянии, о котором говорилось в информации, распространяемой в социальных сетях», — сказал Музычук журналистам.

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Он назвал противоречивыми сообщения о тяжелых телесных повреждениях у некоторых нацгвардейцев. В то же время он подтвердил, что отдельным военнослужащим могла понадобиться медицинская помощь. Окончательные выводы об их состоянии должны сделать врачи. Некоторых военнослужащих, которым могла потребоваться помощь, уже доставили оттуда машинами скорой помощи.

Представитель не стал называть численность военнослужащих, находившихся на этой территории, сославшись на соображения безопасности. Он пояснил, что сосредоточение 200−300 человек в одном месте делает такую локацию заметной, поэтому в ближайшее время военнослужащих рассредоточат.

По словам Музычука, этот инцидент также станет поводом для пересмотра подходов к обеспечению условий пребывания военнослужащих. Он подчеркнул, что в условиях войны работа с мобилизационным ресурсом требует совершенствования.

Ситуация в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября в СМИ появилась информация о том, что на территории одного из домовладений в Петропавловской Борщаговке находятся военнослужащие Нацгвардии, в частности мужчины, которые могли самовольно покинуть воинскую часть. После этого местные жители собрались у дома, пытались выбить ворота и проникнуть на территорию.

В полиции Киевской области опровергли сообщения о незаконном удержании людей и гибели гражданина. В то же время правоохранители подтвердили, что получили вызов от сотрудников частной скорой помощи, которым препятствовали попасть к пациенту.

На место инцидента также прибыл командующий Нацгвардией Александр Пивненко. Он сообщил, что в здании находились военнослужащие, возвращенные в подразделения после самовольного оставления части. На тот момент четверо из них были госпитализированы.

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Пивненко подчеркнул недопустимость ненадлежащего обращения с военнослужащими, вернувшимися после самовольного оставления СОЧ, и пообещал проверить информацию о возможном избиении. По результатам проверки должны быть проведены расследование и обнародованы выводы.