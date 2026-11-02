«Не соответствует действительности». В полиции прокомментировали сообщения о незаконном удерживании людей в Петропавловской Борщаговке

Информация о том, что в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом незаконно удерживают людей и что кто-то из них погиб, не соответствует действительности.

Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщила полиция Киевской области в Facebook.

Накануне в сети распространялись сообщения о том, что вооруженные люди удерживают в подвале одного из домов около 40 заложников — часть из которых находится в тяжелом состоянии, — и не допускают к ним медиков.

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По данным полиции, к ним обратились сотрудники частной скорой помощи, которым не давали подойти к одному человеку.

На месте полицейские выяснили, что инцидент произошел возле частного дома, в котором находятся военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии. Возле дома также собрались местные жители.

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На месте происшествия сейчас работают руководство полиции Киевской области и командование Нацгвардии, обстоятельства случившегося выясняются. Полицейские призвали не распространять непроверенную информацию и следить за сообщениями из официальных источников.