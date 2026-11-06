Суд заключил под стражу женщину, которая в Петропавловской Борщаговке призывала перевернуть автобус с нацгвардейцами

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения 22-летней жительнице Киевской области Валерии Ладике, которую подозревают в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины во время беспорядков в Петропавловской Борщаговке 2 ноября. Ее заключили под стражу на 59 дней с возможностью внесения залога в размере 66 тысяч гривен.

Об этом 6 ноября сообщает Суспільне из зала суда.

Ладыке инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований (ч. 1 ст. 114−1 Уголовного кодекса Украины). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

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По версии следствия, 2 ноября подозреваемая присоединилась к блокированию подразделения Национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке. Находясь возле служебного автобуса, в котором были военнослужащие, она призывала присутствующих перевернуть транспортное средство. Кроме того, Ладыка вместе с другими участниками беспорядков раскачивала автобус, пытаясь его опрокинуть. В результате он получил механические повреждения, сообщила прокурор Елена Федь.

Сторона обвинения настаивала на содержании под стражей без права внесения залога. Прокурор обосновала это рисками того, что подозреваемая может скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей.

В свою очередь, адвокат Сергей Бидный заявил, что Ладыка прибыла на место происшествия спонтанно, увидев в социальных сетях и СМИ сообщения о якобы незаконном удержании людей.

«Ладыка ни с кем не координировала свои действия, никого не знала. Она спонтанно приехала на место, когда увидела в соцсетях и СМИ информацию об удержании людей. Она просто отреагировала на сведения, которые распространялись повсюду. На месте она пробыла минут 40 и уехала домой», — сказал адвокат.

Защитник просил отказать в удовлетворении ходатайства прокурора и не применять к его подзащитной меры пресечения. Сама Ладыка заявила, что не имела намерения причинить кому-либо вред и не знала, что здание, возле которого происходили события, является военным объектом.

«Мы приехали и попали в эту толпу. Там все что-то кричали, может, и я что-то крикнула. Может, просто оказалась громче остальных. Я подержала этот автобус секунд 20, потом отошла и больше ни во что не вмешивалась. Мы не знали, что там военный объект — думали, просто здание. Если бы я знала то, что знаю сейчас, то ни за что бы туда не пошла. Я очень жалею», — сказала Валерия Ладыка.

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Суд частично удовлетворил ходатайство обвинения и избрал для подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней с возможностью внесения залога в размере 66 тысяч гривен. В случае внесения залога Ладыка не должна будет покидать пределы Киева и Вишневого, а также будет обязана сдать заграничный паспорт.

Адвокат сообщил, что защита не планирует обжаловать решение суда в апелляционном порядке.

Столкновения в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября в Сети распространились сообщения о том, что в подвале одного из домов в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом вооруженные люди якобы удерживают около 40 человек и не допускают к ним медиков.

Возле дома в Петропавловской Борщаговке собралось около сотни человек. Некоторые из них называли себя родственниками удерживаемых, не предоставляя при этом никаких подтверждений. Люди ломали ворота, разбили окна и забор, а неизвестные бросали дымовые шашки и распыляли газ. Четверых мужчин доставили в больницу.

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко, прибывший на место происшествия, пояснил, что здание использовалось как временный пункт размещения мобилизованных, а четверо госпитализированных числились самовольно оставившими часть.

Вечером 2 ноября в Нацгвардии объявили о начале служебного расследования. К выяснению обстоятельств подключились Государственное бюро расследований и Офис военного омбудсмена. На месте инцидента также присутствовал руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Позже Кирилл Буданов сообщил, что правоохранители задержали женщину, которая приехала к дому на машине скорой помощи. Она заранее приобрела автомобиль скорой помощи и надела форму медперсонала. По словам Буданова, женщина вместе с водителем проводила разведку объекта как минимум за трое суток до событий.

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Валентине Молодой и другим фигурантам инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ, распространение информации о местонахождении украинских военных и организацию массовых беспорядков.

4 ноября суд избрал меру пресечения для женщины: её заключили под стражу без права внесения залога.