События в Петропавловской Борщаговке. Литвин прокомментировал информацию о том, что фейки распространяли каналы, связанные с СБУ и ГУР

Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин прокомментировал ситуацию с беспорядками в Петропавловской Борщаговке .

Комментарий Литвин дал в среду, 4 ноября, во время общения с журналистами.

В частности, его спросили о резонансе в СМИ. Журналистка Ирина Ромалийская сослалась на анализ нардепа Ярослава Железняка относительно «раздувания» темы: в частности, речь шла о том, что ложную информацию о «40 заложниках» распространяли Telegram-каналы, которых называют связанными с СБУ и ГУР.

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Дмитрий Литвин в ответ отметил, что анонимные Telegram-каналы представляют собой «пеструю среду».

«Думаю, что если вы посмотрите внимательнее, то увидите, что разные Telegram-каналы публиковали все подряд — то по факту о ситуации, то ужасные вбросы, то уже правдивую информацию об участниках и этой даме-организаторше [речь идет о женщине, которая выдавала себя за врача скорой и вызвала полицию]».

«Было много фейковой информации, к сожалению, под брендами ТСН и УНИАН», — отметил Литвин.

Однако подчеркнул, что «реально накручивали толпу и гнали дезинформацию через TikTok».

Ситуация в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября в социальных сетях распространились сообщения о том, что в подвале одного из домов в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом вооруженные люди якобы удерживают около 40 человек и не допускают к ним медиков. Полиция Киевской области назвала информацию о незаконном удержании людей и гибели одного из них ложной.

Возле дома в Петропавловской Борщаговке собралось около сотни человек. Некоторые из них называли себя родственниками задержанных — не предоставляя при этом никаких подтверждений. Люди ломали ворота, разбили окна и забор, а неизвестные бросали дымовые шашки и распыляли газ. Четырех мужчин доставили в больницу.

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко, прибывший на место происшествия, пояснил, что здание использовалось в качестве временного пункта размещения мобилизованных, а четверо госпитализированных считались самовольно покинувшими часть. В корпусе Азов, к которому относится это подразделение, подтвердили наличие травм у этих четырех человек и пообещали наказать виновных, если подтвердится факт незаконного применения силы.

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Вечером 2 ноября в Нацгвардии объявили о начале служебного расследования, к выяснению обстоятельств присоединились ГБР и Офис военного омбудсмена. На месте инцидента также был глава Офиса президента Кирилл Буданов. Людей вывели из здания. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство.

Впоследствии Кирилл Буданов сообщил, что правоохранители задержали женщину, которая приехала на «скорой» к дому. Она заранее приобрела автомобиль скорой помощи и надела форму медперсонала. По словам Буданова, женщина вместе с водителем как минимум за трое суток до событий проводила разведку объекта.

Журналисты NV выяснили, что Валентина Молодая, которая 2 ноября прибыла к месту дислокации нацгвардейцев в Петропавловской Борщаговке в одежде врача скорой помощи, ранее участвовала в попытке организовать в начале октября протесты в центре Киева с пророссийским следом.

Служба безопасности Украины открыла три уголовных производства в связи с событиями возле военного объекта в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области. Правоохранители установили личности около 100 активных участников инцидента и решают вопрос о задержании отдельных лиц.