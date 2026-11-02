Частная клиника Мед-Престиж, от имени которой к дому в Петропавловской Борщаговке приехала скорая, не работает уже три года, а сам автомобиль владелец продал еще в 2024 году.

Это выяснили журналисты Слідство.Інфо, установив, кто именно распространил информацию о якобы незаконном содержании там военных.

Николаевская компания Мед-престиж формально продолжает существовать, но прекратила свою деятельность в 2023 году, сообщил журналистам её владелец — гражданин Израиля Михаил Фурман.

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По его словам, из пяти машин скорой помощи одну передали военным, а остальные продали, причем именно ту, что появилась в Петропавловской Борщаговке, — последней. Фурман подчеркнул, что покупатели должны были убрать с нее логотипы клиники.

Машина скорой помощи, которая приехала к дому в Петропавловской Борщаговке. По словам владельца клиники «Мед-Престиж», её продали ещё в 2024 году / Фото: Слідство.Інфо

«Они не имеют права ездить под моей торговой маркой. И представляться владелицей она тоже не имеет права», — сказал он.

Женщиной, которая 2 ноября представилась владелицей клиники, оказалась 49-летняя Валентина Молода, работающая в клинике пластической и эстетической хирургии. Именно она, по словам начальника управления превентивной деятельности полиции Киевской области Бориса Бреуса, вызвала правоохранителей и первой заявила, что в доме незаконно удерживают людей, которым срочно нужна помощь врачей. После этого, как рассказал Бреус, возле дома начали собираться местные жители.

В 2020 году Молодая фигурировала в уголовном производстве об умышленном причинении легких телесных повреждений, но в июне этого года ее освободили от ответственности в связи с истечением сроков давности, пишет издание.

Ситуация в Петропавловской Борщаговке — что известно

Днем 2 ноября в социальных сетях распространились сообщения о том, что в подвале одного из домов в Петропавловской Борщаговке под Киевом вооруженные люди удерживают около 40 человек и не допускают к ним медиков. Полиция Киевской области назвала информацию о незаконном удержании людей и гибели одного из них ложной.

Возле дома собралось около сотни человек. Часть из них назвались родственниками мужчин, которых, по их словам, там избивают, не пускают к ним медиков и к тому же требуют деньги за свидания. Подтверждений этому родственники не предоставили. Люди выламывали ворота, разбили окна и забор, а неизвестные бросали дымовые шашки и распыляли газ. Четверых мужчин доставили в больницу.

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Командующий Нацгвардией Александр Пивненко пояснил, что здание использовалось как временный пункт размещения мобилизованных, а четверо госпитализированных числились самовольно оставившими часть (СОЧ). В корпусе Азов, к которому относится данное подразделение, подтвердили наличие травм у этих четверых и пообещали наказать виновных, если подтвердится факт незаконного применения насилия.

Вечером в Нацгвардии объявили о начале служебного расследования, а к выяснению обстоятельств подключились ГБР и Офис военного омбудсмена. Омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что ее офис работает на месте совместно с командованием НГУ. На место также прибыл руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а людей из дома начали выводить.