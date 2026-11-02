Командующий Нацгвардией прибыл на место инцидента в Петропавловской Борщаговке: четверо военных госпитализированы

Командующий Национальной гвардией Украины генерал-майор Александр Пивненко прибыл в дом в Петропавловской Борщаговке Киевской области, где предположительно незаконно удерживали военнослужащих . Он сообщил, что в доме содержались военнослужащие Нацгвардии, возвращенные в подразделения после самовольного оставления (СОЧ). Четверо из них госпитализированы.

Об этом сообщают УНИАН и Интерфакс-Украина.

Пивненко пообщался с людьми, собравшимися у здания.

Он сообщил, что четверо военнослужащих были госпитализированы. Остальные мужчины, находящиеся в доме, также являются военнослужащими Национальной гвардии.

Реклама

«Военнослужащие, защищающие нашу Украину, — это наше всё. И любое плохое отношение к ним — недопустимо. Четырёх военнослужащих, нуждающихся в медицинской помощи, мы отправили в больницу. Это военнослужащие, которые после СЗЧ были захвачены и возвращены в подразделения», — заявил командующий.

Люди, собравшиеся у дома, спрашивают, почему у тех, кого удерживают в доме, синяки и следы побоев, и требуют освободить всех.

«За что их избили? Кто дал вам право мучить людей? Российская агрессия не дает права мучить людей!», — крикнул Пивненко один из мужчин.

Пивненко заверил, что обстоятельства возможного ненадлежащего обращения с военными, вернувшихся после СЗЧ, будут проверены в рамках расследования, а его результаты будут обнародованы.

Ранее в сети распространялись сообщения о том, что якобы вооружённые люди удерживают в подвале одного из домов около 40 заложников, часть из которых находится в тяжёлом состоянии, и не пускают к ним медиков.

По данным полиции, к ним обратились сотрудники частной службы скорой помощи, которым не позволяли подойти к одному человеку.

Полиция сообщила, что информация о том, что в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом незаконно удерживают людей и что кто-то из них погиб, не соответствует действительности.