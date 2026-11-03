Прокопенко о событиях в Петропавловской Борщаговке: это играет на руку России

Командующий группировкой войск Азов Денис (Редис) Прокопенко заявил, что информационный резонанс вокруг событий в Петропавловской Борщаговке Киевской области играет на руку России.

Об этом Прокопенко сказал в видеообращении.

Он подчеркнул, что все батальоны, полки и бригады корпуса ежедневно выполняют боевые задачи на передовой, а сам он постоянно находится на фронте вместе с личным составом.

Реклама

В то же время, по словам Прокопенко, люди, «которые никоим образом не причастны к защите страны, не служат в армии и не помогают Силам обороны, занимаются саботажем в тылу, дискредитируя украинских военных и создавая выгодную для России картинку».

«Россияне заинтересованы в расколе украинского общества и армии, дестабилизации ситуации в Украине и очернении образа военного. То, что происходит в информационном пространстве вокруг событий в Петропавловской Борщаговке, отвечает всем этим запросам россиян», — сказал он в видеообращении.

Прокопенко напомнил, что Украина ведет тяжелую войну, и призвал граждан сосредоточиться на защите государства и поддержке украинского войска.

«В этой ситуации нужно либо защищать страну на фронте, либо помогать фронту в тылу, а не устраивать провокации и играть на руку врагу», — подчеркнул он.

Конфликт в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября в СМИ появилась информация о том, что на территории одного из домов в Петропавловской Борщаговке находятся военнослужащие Нацгвардии, в частности мужчины, которые, возможно, самовольно покинули воинскую часть. После этого местные жители собрались у дома, пытались выбить ворота и проникнуть на территорию.

В полиции Киевской области опровергли сообщения о незаконном удержании людей и наличии погибшего. В то же время правоохранители подтвердили, что получили вызов от сотрудников частной скорой помощи, которым препятствовали попасть к пациенту.

На место инцидента также прибыл командующий Нацгвардией Александр Пивненко. Он сообщил, что в здании находились военнослужащие, возвращенные в подразделения после самовольного оставления части. На тот момент четверо из них были госпитализированы.

Реклама:

Пивненко подчеркнул недопустимость ненадлежащего обращения с военнослужащими, вернувшимися после самовольного оставления СОЧ, и пообещал проверить информацию о возможном избиении. По результатам проверки должны быть проведены расследование и обнародованы выводы.

Впоследствии столкновения обострились: неизвестные бросали дымовые шашки, разбили окна и забор возле дома. На место прибыл руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а людей, находившихся в доме, начали выводить.

Как позже заявил глава Офиса президента, в пункте временной дислокации корпуса «Азов» в Петропавловской Борщаговке Киевской области находились 14 человек. Военнослужащих должны были вывезти оттуда и доставить в больницу, однако толпа заблокировала автобус.

Буданов, в частности, назвал события у здания «классической уличной акцией», которая, по его мнению, не должна была происходить, и подчеркнул, что блокирование автобуса препятствует оказанию медицинской помощи нуждающимся в ней военнослужащим.