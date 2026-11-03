Женщина, которая выдавала себя за «врача скорой» и вызвала полицию в Петропавловской Борщаговке, была организатором протестов с российским следом

Валентина Молодая на месте дислокации национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке в одежде врача скорой помощи (Фото: Скриншот /Instagram)

Валентина Молода, которая 2 ноября прибыла в место дислокации бойцов Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке в форме врача скорой помощи и заявила, что в здании удерживают людей, срочно нуждающихся в медицинской помощи , ранее участвовала в попытке организации протестов в центре Киева с пророссийским следом. Информационная кампания вокруг этих акций, по заключению фактчекеров, содержала признаки российского вмешательства.

Об этом сообщает NV.

Инициатором протестов, которые организовывались в Киеве в сентябре-октябре, был Александр Тодоров, называвший себя военнослужащим 41-й отдельной механизированной бригады.

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Издание Зміна и фактчекеры тогда проанализировали информационную кампанию вокруг акции, запланированной на 3 октября, и пришли к выводу, что она имела признаки российского вмешательства.

Организаторы призвали требовать прекращения войны и заключения мирных соглашений, проведения международного аудита помощи Украине, досрочных президентских выборов и открытия границ. Также они предложили провести референдум о вступлении Украины в НАТО и ЕС.

Призывы выходить на Майдан распространялись преимущественно через Telegram-канал Тодорова. Их также тиражировали пророссийское интернет-издание Страна и российские СМИ, в частности Life.ru, News.ru и Газета.ru.

5 октября, после того как на запланированную акцию никто не пришёл, «Молодая» записала видеообращение, которое опубликовала в Telegram-канале Тодорова.

Скриншот из обращения «Молодой» / Фото: Telegram

В нём она обвиняла украинцев в нежелании выходить на Майдан, поскольку им якобы не заплатили за участие в протестах.

«Кто вам запретил выйти на Майдан? Кто вас не услышал, или кто-то вам сказал, что вас заберут? Меня забирали? Нет. Видите, я здесь, я жива. Я уже второй день здесь, и завтра я буду здесь, и послезавтра», — заявила Молодая.

Молодая девушка в форме врача скорой помощи / Фото: Скриншот видео /Следствие.инфо

На момент событий в Петропавловской Борщаговке все сообщения в Telegram-канале Тодорова уже были удалены. В то же время видеообращение Молодой сохранилось в другом Telegram-канале, который открыто выступает против украинских военных.

Самого Тодорова на организованной им акции протеста уже не было. По сообщению внефракционного народного депутата Артема Дмитрука, 21 сентября СБУ задержала его, а суд в Харькове поместил под стражу с возможностью внесения залога в размере 167 тысяч гривен. О задержании писали российские СМИ, в частности ТАСС и РИА Новости.

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По данным одесского издания «Блокнот», которое ссылалось на сторонников Тодорова, ему инкриминировали самовольное оставление воинской части.

Залог за Тодорова тоже собрали сторонники и внесли 8 октября.

Ситуация в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября Молода прибыла в пункт сбора военнослужащих на автомобиле клиники скорой помощи, которая закрылась в 2023 году.

По данным Следствие.инфо, 49-летняя Валентина Молодая, работающая в клинике пластической и эстетической хирургии, по словам начальника управления превентивной деятельности полиции Киевской области Бориса Бреуса, вызвала правоохранителей и первой начала говорить, что в доме незаконно удерживают людей, которым срочно нужны врачи. После этого, рассказал Бреус, возле дома начали собираться местные жители.

Валентина Молодая / Фото: Instagram

В СМИ появилась информация о том, что на территории одного из домов в Петропавловской Борщаговке находятся военнослужащие Нацгвардии, в частности мужчины, которые, возможно, самовольно покинули воинскую часть. После этого местные жители собрались у дома, пытались выбить ворота и проникнуть на территорию.

В полиции Киевской области опровергли сообщения о незаконном удержании людей и погибшем. В то же время правоохранители подтвердили, что получили вызов от сотрудников «частной скорой помощи», которым препятствовали в доступе к пациенту.

На место инцидента также прибыл командующий Нацгвардией Александр Пивненко. Он сообщил, что в здании находились военнослужащие, которых вернули в подразделения после самовольного оставления части. На тот момент четверо из них были госпитализированы.

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В Национальной гвардии объявили о служебном расследовании, а к выяснению обстоятельств присоединились ГБР и Офис военного омбудсмена. Омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что её офис работает на месте совместно с командованием НГУ.

На место также прибыл глава Офиса президента Кирилл Буданов, а людей из здания начали выводить.

После того как Буданов уехал с места конфликта, на корреспондента УНИАН напали — неизвестный на глазах у правоохранителей ударил его ногой в живот.

Соответствующие видеозаписи были опубликованы в Telegram-канале издания.

Кроме того, как сообщалось в описании к роликам, на видео можно заметить «неизвестных бандитов», которые преследовали мирных жителей и «пытались их покалечить».