«Хватает и „своих“ полезных идиотов». Богдан Кротевич поддержал командующего НГУ Пивненко на фоне скандала в Петропавловской Борщаговке

Бывший начальник штаба 12-й бригады Национальной гвардии Украины Азов Богдан Кротевич выразил поддержку командующему Национальной гвардией Украины Александру Пивненко на фоне критики в его адрес после инцидента в Петропавловской Борщаговке Киевской области.

Об этом Кротевич написал в своем Telegram-канале 2 ноября.

«Я даже не представляю, как после всего, что Пивненко сделал для Украины, можно выслушивать в свой адрес такие позорные слова от каких-то непонятных людей. Мне самому было больно это слышать — даже за те пару минут трансляции, которые я успел увидеть», — отметил Кротевич.

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Он напомнил, что Пивненко — боевой офицер, непосредственно участвовавший в боевых действиях. После назначения командующим Нацгвардией он, по словам Кротевича, поддерживал развитие боевых подразделений, которые впоследствии стали одними из самых боеспособных корпусов на фронте.

«Те, кто поддерживает такие призывы в адрес Пивненко, как и те, кто поддерживал похожие призывы в адрес генерал-майора [Евгения] Хмары, — вы деструктивный элемент этой страны. Конечно, не забывайте, что часть интернет-комментаторов — это элемент российской пропаганды. Хотя и среди „своих“ полезных идиотов хватает», — сказал Кротевич.

В то же время Кротевич подчеркнул, что российская угроза никуда не исчезнет, а украинские военные продолжат защищать граждан независимо от их политических взглядов или отношения к армии.

Ситуация в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября в СМИ появилась информация о том, что на территории одного из домовладений в Петропавловской Борщаговке находятся военнослужащие Нацгвардии, в частности мужчины, которые могли самовольно покинуть воинскую часть. После этого местные жители собрались у дома, пытались выбить ворота и проникнуть на территорию.

В полиции Киевской области опровергли сообщения о незаконном удержании людей и гибели гражданина. В то же время правоохранители подтвердили, что получили вызов от сотрудников «частной скорой помощи», которым препятствовали попасть к пациенту.

На место инцидента также прибыл командующий Нацгвардией Александр Пивненко. Он сообщил, что в здании находились военнослужащие, возвращенные в подразделения после самовольного оставления части. На тот момент четверо из них были госпитализированы.

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Пивненко подчеркнул недопустимость ненадлежащего обращения с военнослужащими, вернувшимися после самовольного оставления СОЧ, и пообещал проверить информацию о возможном избиении. По результатам проверки должны быть проведены расследование и обнародованы выводы.

Впоследствии столкновения обострились: неизвестные бросали дымовые шашки, разбили окна и забор возле дома. На место прибыл руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а людей, находившихся в доме, начали выводить.