Опроверг заявление Пригожина. Издатель Медиазоны опубликовал видео из якобы «взятого» ЧВК Вагнера Бахмута
Петр Верзилов снял видео в одном из западных кварталов города (Фото:Петр Верзилов/ instagram)
Издатель Медиазоны Петр Верзилов опубликовал видео из Бахмута Донецкой области, где продолжаются бои между все еще удерживающими часть города Силами обороны и оккупантами из российской ЧВК Вагнера.
Таким образом он опроверг заявление главаря наемников Евгения Пригожина о якобы «взятии» города.
Обнародованное Верзиловым видео было записано в одном из западных кварталов города.
«Битва за прекрасный Бахмут, превращенный российским захватчиком в руины, продолжается и обязательно закончится его полным освобождением», — констатировал он, находясь под обстрелом в одном из окопов украинских защитников.
Ранее заявление Пригожина о «захвате» Бахмута опровергли в ВСУ, отметив, что сражение за город продолжается.