Опроверг заявление Пригожина. Издатель Медиазоны опубликовал видео из якобы «взятого» ЧВК Вагнера Бахмута 21 мая, 10:02 Петр Верзилов снял видео в одном из западных кварталов города (Фото:Петр Верзилов/ instagram)

Издатель Медиазоны Петр Верзилов опубликовал видео из Бахмута Донецкой области, где продолжаются бои между все еще удерживающими часть города Силами обороны и оккупантами из российской ЧВК Вагнера.

Таким образом он опроверг заявление главаря наемников Евгения Пригожина о якобы «взятии» города.

Обнародованное Верзиловым видео было записано в одном из западных кварталов города.

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«Битва за прекрасный Бахмут, превращенный российским захватчиком в руины, продолжается и обязательно закончится его полным освобождением», — констатировал он, находясь под обстрелом в одном из окопов украинских защитников.

Западные кварталы великого города Бахмута - города, который весь и очень скоро будет свободным и украинским. Города, в котором между жизнью и смертью - четыре секунды жужжащего выстрела из гранатомета. Города, в котором его защитники много месяцев бьются за каждую улицу и каждый… pic.twitter.com/kcJvuNvu7f — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) May 20, 2023

Ранее заявление Пригожина о «захвате» Бахмута опровергли в ВСУ, отметив, что сражение за город продолжается.