Опроверг заявление Пригожина. Издатель Медиазоны опубликовал видео из якобы «взятого» ЧВК Вагнера Бахмута

21 мая, 10:02
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Петр Верзилов снял видео в одном из западных кварталов города (Фото:Петр Верзилов/ instagram)

Петр Верзилов снял видео в одном из западных кварталов города (Фото:Петр Верзилов/ instagram)

Издатель Медиазоны Петр Верзилов опубликовал видео из Бахмута Донецкой области, где продолжаются бои между все еще удерживающими часть города Силами обороны и оккупантами из российской ЧВК Вагнера.

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Таким образом он опроверг заявление главаря наемников Евгения Пригожина о якобы «взятии» города.

Обнародованное Верзиловым видео было записано в одном из западных кварталов города.

Видео дня

«Битва за прекрасный Бахмут, превращенный российским захватчиком в руины, продолжается и обязательно закончится его полным освобождением», — констатировал он, находясь под обстрелом в одном из окопов украинских защитников.

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Ранее заявление Пригожина о «захвате» Бахмута опровергли в ВСУ, отметив, что сражение за город продолжается.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Бахмут Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины

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