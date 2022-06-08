Прошел адские точки. Внук всемирно известной художницы Марии Примаченко защищает Украину в рядах ТрО — Минобороны

8 июня, 17:11
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Петр Примаченко (Фото:Министерство обороны Украины/Facebook)

Петр Примаченко (Фото:Министерство обороны Украины/Facebook)

Внук всемирно известной художницы Марии Примаченко Петр Примаченко защищает Украину в рядах ТрО.

Об этом сообщает Минобороны в Facebook.

«Петр Примаченко — украинский художник и бизнесмен, принадлежит к творческой династии Примаченко», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/photo?fbid=333480158964443&set=a.234922835486843

В ведомстве заявили, что воин ТРО прошел адские точки во время обороны столицы и Киевской области. В то же время, самое тяжелое, что переживал боец на войне – это гибель собратьев.

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«Более всего — терять близких людей. Моего товарища, отца Максима, россияне убили, а потом проехали по нему танками. Большего зверства и цинизма я в жизни не видел», - сказал военный.

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В министерстве заявили, что недавно картина Марии Примаченко, бабушки защитника, была продана за 500 тысяч долларов. Семья Петра отказалась от своих роялти по продажам - все вырученные средства ушли на нужды ВСУ.

https://www.youtube.com/watch?v=PcfxDAd6QCQ&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Минобороны Украины Война России против Украины Мария Примаченко

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