Прошел адские точки. Внук всемирно известной художницы Марии Примаченко защищает Украину в рядах ТрО — Минобороны 8 июня, 17:11 Цей матеріал також доступний українською Петр Примаченко (Фото:Министерство обороны Украины/Facebook)

Внук всемирно известной художницы Марии Примаченко Петр Примаченко защищает Украину в рядах ТрО.

Об этом сообщает Минобороны в Facebook.

«Петр Примаченко — украинский художник и бизнесмен, принадлежит к творческой династии Примаченко», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что воин ТРО прошел адские точки во время обороны столицы и Киевской области. В то же время, самое тяжелое, что переживал боец на войне – это гибель собратьев.

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«Более всего — терять близких людей. Моего товарища, отца Максима, россияне убили, а потом проехали по нему танками. Большего зверства и цинизма я в жизни не видел», - сказал военный.

В министерстве заявили, что недавно картина Марии Примаченко, бабушки защитника, была продана за 500 тысяч долларов. Семья Петра отказалась от своих роялти по продажам - все вырученные средства ушли на нужды ВСУ.

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