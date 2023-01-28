Петр Павел победил на выборах президента Чехии

28 января, 16:52
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Новый президент Чехии Петр Павел (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Новый президент Чехии Петр Павел (Фото:REUTERS/David W Cerny)

На президентских выборах в Чехии, по данным подсчета всех голосов, победил Петр Павел — бывший генерал, активно поддерживавший Украину в ее противодействии российскому вторжению.

Об этом сообщает радио Прага.

Второй тур президентских выборов проходил в эту пятницу и субботу. В нем за пост президента Чехии соревновались 61-летний бывший глава Генштаба армии ЧР и экс-председатель Военного комитета НАТО генерал в отставке Петр Павел и 68-летний бывший премьер-министр, миллиардер Андрей Бабиш.

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Как отмечается, Павел набрал 56,3%, а его соперник имеет менее 44%.

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Петр Павел (слева) и Андрей Бабиш (справа) на теледебатах (Фото:Katerina Sulova / CTK Photo / IMAGO) Олигарх или генерал. Как война в Украине повлияет на президентские выборы в Чехии — DW

Явка во втором туре, по предварительным данным, составила 69,05% (в первом туре 68,24%).

Согласно прогнозам агентств STEM и STEM/MARK для CNN Prima News Петр Павел побеждал с результатом 58,01% голосов.

В то время как Павел выступал за активную поддержку Украины оружием, Бабиш убеждал, что мира нужно достичь переговорами с Путиным.

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После первого тура выборов у них было почти одинаковое количество голосов выборов, однако все финишировавшие в пятерке кандидаты поддержали именно «проукраинского» Павела.

Действующий президент Милош Земан, который был главой государства в течение 10 лет, будет работать в должности до 8 марта, получил 51,36% голосов во втором туре в 2018 году и 54,8% в 2013 году.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Чехия Выбори Президент

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