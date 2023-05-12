Шансы на значительный успех украинского контрнаступления действительно высоки — президент Чехии 12 мая, 20:43 Петр Павел (Фото:REUTERS/Eva Korinkova)

Президент Чехии Петр Павел убежден, что шансы на значительный успех Украины в ходе предстоящего контрнаступления высоки. В то же время он предупреждает, что операция по освобождению украинских территорий может стоить ВСУ больших потерь.

«Конечно, есть большая надежда, что украинское контрнаступление будет успешным, потому что Украина мотивирована, хорошо подготовлена, ее войска опытны и, конечно, не обладают такими недостатками, как российская армия», — сказал Петр Павел в интервью Reuters.

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По его словам, у российской армии наблюдаются серьезные проблемы с логистикой и моральным духом, но провала обороны ожидать не стоит. Петр Павел подчеркнул, что у России было время подготовить относительно качественную и глубокую оборону на нескольких направлениях, которая может стоить Украине больших потерь.

При этом он добавил, что пока невозможно предсказать, какую территорию Украине удастся деоккупировать, поскольку возможны различные сценарии.

«Не всегда все идет в соответствии с желаниями и планами, но я думаю, что шансы на значительный украинский успех действительно высоки», — подчеркнул чешский лидер.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, что Украине нужно еще немного времени для начала контрнаступления — защитники ждут оружия от союзников.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что Украина хочет полностью завершить войну к зиме.