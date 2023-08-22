Россияне значительно увеличили присутствие войск в районе Мариуполя — советник мэра 22 августа, 10:42 Передвижение военной техники РФ вблизи Мариуполя (Фото:Андрющенко Время/Телеграм)

Советник мэра временно оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко заявил, что на территории района фиксируется значительное увеличение присутствия российских войск.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Андрющенко, присутствие российских военнослужащих в Мариупольском районе увеличилось до более пяти тысяч. Большинство из них направлены на доукомплектование и слаживание с Кавказа.

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Он добавил, что в Никольском районе Донецкой области враг продолжает «оборонительную милитаризацию» по линии Никольское — Новогригорьевка — Боевое с использованием Федоровского леса.

Андрющенко также заявил о мощном движении грузовиков с боекомплектами в сторону Бердянска Запорожской области.

При этом, по его словам, на военной технике оккупантов появилась новая отметка — белый ромб.

Фото: Андрющенко Time

Ранее в Центре нацсопротивления сообщали, что российские оккупанты создали «план развития» временно оккупированного Мариуполя, согласно которому Москва планирует увеличить население города примерно на 300 тысяч за счет миграции из России.

17 августа Мариупольский горсовет сообщил, что в городе появляются объявления о забастовках в день, когда страна-агрессор Россия планирует провести фейковые «выборы депутатов».

Мариуполь оккупирован российскими захватчиками с 20 мая 2022 года после многомесячной обороны города украинскими бойцами. Предварительно, из-за действий россиян, которые разбомбили жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Мариуполя, в городе погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей. Чтобы скрыть следы своих преступлений, россияне привезли в Мариуполь мобильные крематории и заставляли местных жителей хоронить погибших в братских могилах на окраинах города.