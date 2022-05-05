«Если ад существует, то он там»: советник мэра Мариуполя рассказал о ситуации на Азовстали 5 мая, 09:37 Цей матеріал також доступний українською Войска РФ сумели прорваться на территорию меткомбината (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты продолжают попытку штурма позиций защитников Мариуполя на территории Азовстали.

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О ситуации на металлургическом комбинате по состоянию на утро четверга, 5 мая, рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.

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«Если в мире существует ад, то он находится на Азовстали… Обстрелы и штурм без перерыва. Даже ночью с корректировкой огня из дронов (на видео). Все, что есть. Местами боевые действия уже за забором завода. Часть Левобережного района от парка Веселки снова закрыта для жителей, но на этот раз срочно эвакуироваться им пришлось без предупреждения. Последние 11 квадратных километров свободы в Мариуполе, превращенные в ад», — написал он у себя в Telegram-канале.

Штурм Азовстали начался накануне. Войска РФ нанесли по нему удары тяжелой артиллерии, после чего бросили в бой танки и под их прикрытием приступили к высадке десанта.

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