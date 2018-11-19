Петиция о запрете маршруток в Харькове набрала необходимое для рассмотрения властями количество голосов

Автор петиции считает, что маршрутки не справляются с пассажиропотоком в городе

В воскресенье, 18 ноября, петиция о запрете маршруток в Харькове и замене их городскими автобусами и троллейбусами набрала пять тысяч голосов необходимых для рассмотрения этого вопроса городскими властями.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

Автор петиции Дмитрий Николенко считает, что маршрутки являются "крайне неэффективным, некомфортным и неконтролируемым видом транспорта".

"Современные харьковские маршрутки не справляются с пассажиропотоком: постоянно заполнены свыше нормы, интервалы очень большие и плохо контролируемые в течении дня, учёт пассажиропотока не ведётся вовсе (так как билеты не реализуются в принципе и вообще не понятно на каком уровне оседает оплата за проезд). Техническое состояние маршруток - оставляет желать лучшего", - пишет автор петиции.

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