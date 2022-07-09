Зеленского просят легализовать однополые браки. Петиция собрала необходимые 25 тысяч подписей

9 июля, 15:22
Марш равенства в Киеве, 20 сентября 2021 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Марш равенства в Киеве, 20 сентября 2021 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Петиция с призывом легализовать однополые браки в Украине собрала более 25 тысяч подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

На сайте ОП петицию зарегистрировали 3 июня. Необходимое количество украинцев поддержало ее 9 июля.

«Сейчас каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар», — написала автор петиции.

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Однополые пары в Украине юридически не имеют права на брак, не могут совместно владеть имуществом, наследовать имущество партнера или партнерши, совместно воспитывать детей. В случае смерти одного из партнеров другой не сможет взять на попечение его несовершеннолетних детей, поскольку не является прямым родственником умершего.

Вероятность приближения Украины к легализации однополых браков долгое время оставалась одним из главных аргументов среди противников ратификации Стамбульской конвенции, хотя на самом деле эти два пункта не связаны между собой.

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Ранее уже было подготовлено несколько законопроектов относительно гражданского партнерства, но их так и не зарегистрировали. В ноябре 2020 года в Украине лесбийской паре удалось воспользоваться таким механизмом, который можно считать альтернативой браку с юридической точки зрения.

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https://www.youtube.com/embed/hi6k0GxMlAo
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   ЛГБТ Однополые браки Владимир Зеленский Петиция

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