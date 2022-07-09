Зеленского просят легализовать однополые браки. Петиция собрала необходимые 25 тысяч подписей 9 июля, 15:22 Марш равенства в Киеве, 20 сентября 2021 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Петиция с призывом легализовать однополые браки в Украине собрала более 25 тысяч подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

На сайте ОП петицию зарегистрировали 3 июня. Необходимое количество украинцев поддержало ее 9 июля.

«Сейчас каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар», — написала автор петиции.

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Однополые пары в Украине юридически не имеют права на брак, не могут совместно владеть имуществом, наследовать имущество партнера или партнерши, совместно воспитывать детей. В случае смерти одного из партнеров другой не сможет взять на попечение его несовершеннолетних детей, поскольку не является прямым родственником умершего.



Вероятность приближения Украины к легализации однополых браков долгое время оставалась одним из главных аргументов среди противников ратификации Стамбульской конвенции, хотя на самом деле эти два пункта не связаны между собой.



Ранее уже было подготовлено несколько законопроектов относительно гражданского партнерства, но их так и не зарегистрировали. В ноябре 2020 года в Украине лесбийской паре удалось воспользоваться таким механизмом, который можно считать альтернативой браку с юридической точки зрения.

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