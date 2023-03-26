Петиция о появлении Дня защитников Мариуполя набрала необходимое количество подписей 26 марта, 07:42 Командование мариупольского гарнизона после обмена пленными (Фото:мосадовский краб/Twitter)

Петиция, в которой призывают 20 мая провести День чествования защитников Мариуполя, набрала на сайте президента Украины 25 тысяч подписей.

Петиция набрала необходимые подписи за два дня. Теперь ее рассмотрит президент Украины Владимир Зеленский.

Зарегистрировала петицию на сайте президента Украины 23 марта Екатерина Прокопенко, супруга командира полка Азов, Героя Украины Дениса Прокопенко.

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«Битва за Мариуполь стала для украинцев символом несокрушимости, а благодаря храбрости его защитников удалось оттянуть большую группировку вражеских сил на юге страны и не дать противнику полноценно развить успех на других участках фронта», — говорится в тексте.

20 мая 2022 года тысячи защитников Мариуполя вышли из комбината Азовсталь по приказу сохранить жизнь, которую передало высшее командование. Позже защитники Мариуполя попали в российский плен.