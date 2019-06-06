Петиция за отставку Авакова на сайте президента набрала необходимое количество голосов Сегодня, 05:56 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich Арсен Аваков REUTERS/Gleb Garanich

Петиция с требованием отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч.

Петиция размещена на сайте президента Украины.

Петиция была подана 26 мая, ее автором выступил Роман Василенко.

Доступным для подписания требование стало 2 июня.

«О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел А. Б. Авакова», — говорится в тексте документа.

Ранее сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова начали народные депутаты.

Ранее Аваков заявил, что не собирается сам уходить в отставку из-за убийства полицейскими пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.

Он отметил, что его отставку может рассмотреть Верховная Рада, если будет принято такое решение.

Напомним, 31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

3 июня 5-летний мальчик умер в больнице.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.

После смерти ребенка под здание МВД пришли активисты, а начальник полиции Киевской области подал в отставку.

МВД также отстранило от работы руководителей местной полиции.

Обоих подозреваемых полицейских взяли под арест на 60 суток. Им может грозить пожизненное заключение.