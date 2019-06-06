Фоззи
Мертвый лес как символ жизни
Оксана Скиталинская
Ешь как Будда. Чем полезен новый тренд здорового питания
Александр Гольц
Ближний круг Путина. Кто принимает решения в Кремле
Айдер Муждабаев
Что сказал Зеленский о мире с Россией
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Петиция за отставку Авакова на сайте президента набрала необходимое количество голосов

Сегодня, 05:56
Цей матеріал також доступний українською
Петиция за отставку Авакова на сайте президента набрала необходимое количество голосов - фото

REUTERS/Gleb Garanich

Арсен Аваков

Петиция с требованием отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч.

Петиция размещена на сайте президента Украины.

Петиция была подана 26 мая, ее автором выступил Роман Василенко.

Доступным для подписания требование стало 2 июня.

«О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел А. Б. Авакова», — говорится в тексте документа.

Ранее сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова начали народные депутаты.

Ранее Аваков заявил, что не собирается сам уходить в отставку из-за убийства полицейскими пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.

Он отметил, что его отставку может рассмотреть Верховная Рада, если будет принято такое решение.

Читайте также:

Убийство 5-летнего мальчика: в Нацполиции восстановили хронологию следственных действий

Напомним, 31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

3 июня 5-летний мальчик умер в больнице.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.

После смерти ребенка под здание МВД пришли активисты, а начальник полиции Киевской области подал в отставку.

МВД также отстранило от работы руководителей местной полиции.

Обоих подозреваемых полицейских взяли под арест на 60 суток. Им может грозить пожизненное заключение.

Теги:   МВД Украины Переяслав-Хмельницкий Отставка Петиция Арсен Аваков

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Компании/Рынки

Сегодня, 16:58

img
Украина стала рекордсменом Европы по темпам роста авиаперевозок
Геополитика

Сегодня, 09:47

img
Зеленский просил у США новые вооружения — американский сенатор
Геополитика

Сегодня, 07:41

img
75 лет со дня высадки в Нормандии. Десять малоизвестных фактов о главной военной хитрости Второй мировой

ТОП 3

События

Вчера, 20:19

img
Российский сухогруз из-за шторма зашел в территориальные воды Украины — ВМС
12263
События

Вчера, 21:59

img
В суде обжаловали новое Украинское правописание: иск подали от имени школьницы
10957
События

Вчера, 11:46

img
«При чем тут вы?»: Ганапольский в сюжете о квартире для семьи погибшего шахтера нагрубил его жене — видео
9129