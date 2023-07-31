В память обо всех павших. Отец погибшего бойца зарегистрировал петицию о создании Национального Мемориала 31 июля, 21:14 Мемориал должен наглядно продемонстрировать масштабы и высокую цену нашей будущей победы, позволит каждой семье гордиться своим героем, говорится в петиции (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Национальный Мемориал памяти граждан Украины должен стать комплексом, в котором запечатлеются имена всех, кто погиб в результате войны с Россией с 2014 года — как гражданских, так и военных, говорится в петиции на сайте Офиса президента от 3 июля 2023 года.

Автор петиции — Александр Полищук, отец военнослужащего 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, 19-летнего Дениса Полищука с позывным «Писарь», который погиб от пули снайпера 29 августа 2022 года во время боев за Херсонщину.



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«Обращаюсь к Президенту Украины с инициативой создания в г. Киев Национального Мемориала памяти Граждан Украины, которые отдали свою жизнь в войне с Россией. В этом мемориале на гранитных плитах в хронологическом порядке должны быть указаны имена всех граждан Украины погибших от российской агрессии начиная с 2014 года. Такой мемориал наглядно продемонстрирует масштабы и высокую цену нашей будущей победы, позволит каждой семье гордиться своим героем, имя которого будет запечатлено на стенах мемориала, а каждому гражданину нашей страны или ее гостю почтить память погибших», — говорится в петиции.

Местом создания Мемориала автор петиции предлагает выбрать склоны парка Вечной славы в Киеве — как места чествования воинов Украины.

«Расположение Мемориала в одном из центральных парков г. Киева станет демонстрацией уважения и глубокой благодарности украинцев к нашим погибшим согражданам», — отмечает Александр Полищук.

Для того, чтобы петиция попала на рассмотрение к президенту Украины, она должна набрать не менее 25 тыс. подписей за ближайшие 64 дня. Подписать петицию можно вот здесь.

Напомним, о необходимости создания Национального Пантеона Героев также заявляла депутат Киевсовета, руководитель медицинской службы Ульф батальона Волки Да Винчи Алина Михайлова. По ее мнению, такой Пантеон должен быть расположен на Аскольдовой могиле в Киеве — в месте, где похоронен любимый Михайловой, командир Волков Да Винчи, герой Украины Дмитрий Коцюбайло. Зато мэр столицы Виталий Кличко ранее отмечал, что большое военное кладбище планируют открыть в поселке Быковня, что под Киевом.