«Держит оборону Юга». Петиция о покупке для Николаева современной системы ПВО набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей

12 августа, 10:54
Здание в Николаеве после обстрела (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Здание в Николаеве после обстрела (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Электронная петиция на сайте президента Украины касательно приобретения для Николаева современной системы ПВО набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

В обращении сказано, что с первых дней войны Николаев держит оборону Юга.

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Российские оккупанты систематически обстреливают Николаев.

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29 июля РФ обстреляла остановку общественного транспорта в Николаеве. В результате погибли восемь человек, по меньшей мере 19 пострадали.

В среду, 10 августа, россияне обстреливали Николаев реактивными снарядами из РСЗО Смерч. Три человека были ранены, повреждены 34 частных дома, территория предприятия, склады и автобаза.

Ранее в Николаевском облсовете сообщили, что в николаевских больницах находятся 299 пострадавших в результате атак российских оккупантов.

Ранее необходимое количество подписей собрала петиция об усилении ПВО Харькова и области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что противовоздушная оборона города Харьков и Харьковской области осуществляется в общей системе противовоздушной обороны Украины.

По словам главы государства, он поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и о результатах рассмотрения проинформировать его автора.

https://www.youtube.com/watch?v=ExCG-krMYic&t=239s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Николаев ПВО Война России против Украины

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