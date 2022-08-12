«Держит оборону Юга». Петиция о покупке для Николаева современной системы ПВО набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей 12 августа, 10:54 Здание в Николаеве после обстрела (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Электронная петиция на сайте президента Украины касательно приобретения для Николаева современной системы ПВО набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

В обращении сказано, что с первых дней войны Николаев держит оборону Юга.



Российские оккупанты систематически обстреливают Николаев.

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29 июля РФ обстреляла остановку общественного транспорта в Николаеве. В результате погибли восемь человек, по меньшей мере 19 пострадали.



В среду, 10 августа, россияне обстреливали Николаев реактивными снарядами из РСЗО Смерч. Три человека были ранены, повреждены 34 частных дома, территория предприятия, склады и автобаза.

Ранее в Николаевском облсовете сообщили, что в николаевских больницах находятся 299 пострадавших в результате атак российских оккупантов.

Ранее необходимое количество подписей собрала петиция об усилении ПВО Харькова и области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что противовоздушная оборона города Харьков и Харьковской области осуществляется в общей системе противовоздушной обороны Украины.

По словам главы государства, он поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и о результатах рассмотрения проинформировать его автора.

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