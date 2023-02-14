Петиция по переименованию России в Московию набрала необходимое количество голосов 14 февраля, 23:55 Кремль (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev)

Петиция, в которой предлагают переименовать Россию в Московию, набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Об этом говорится на сайте электронных петиций.

Автором петиции является Валерия Шахворостова.

«Историческим названием россии является Московия. То же касается государственных образований столичного княжества, столичного царства, империи. 22 октября 1721 года, то есть 301 год назад, московский царь Петр I провозгласил московское царство „Российской империей“. Только 301 год существует „Россия“», — написала автор.

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Она добавила, что смена названия дала основания для дальнейшего захвата истории Руси. В частности, для иностранцев Rus (Русь) и названия russia, russie, russland (Россия) выглядят почти тождественно.

«Это приводит к путанице на международном уровне. Пишутся художественные книги, снимаются фильмы, где Россия представлена как Русь, что недопустимо», — утверждает автор.

Шахворостова считает, что официальное изменение названия государства является мощным информационным ходом на международном уровне.

«Это приведет к развенчанию кремлевских мифов по поводу исторического прошлого „великого русского народа“ для россиян и граждан других государств, считавших Украину и Россию „единым целым“ до начала полномасштабной войны России против Украины», — добавила она.

В ноябре 2022 года постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица призвал украинских чиновников и парламентариев принять закон, согласно которому Украина будет официально называть РФ Московией.