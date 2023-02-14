Петиция по переименованию России в Московию набрала необходимое количество голосов

14 февраля, 23:55
Поделиться:
Кремль (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev)

Кремль (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev)

Петиция, в которой предлагают переименовать Россию в Московию, набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Об этом говорится на сайте электронных петиций.

Автором петиции является Валерия Шахворостова.

«Историческим названием россии является Московия. То же касается государственных образований столичного княжества, столичного царства, империи. 22 октября 1721 года, то есть 301 год назад, московский царь Петр I провозгласил московское царство „Российской империей“. Только 301 год существует „Россия“», — написала автор.

Видео дня

Она добавила, что смена названия дала основания для дальнейшего захвата истории Руси. В частности, для иностранцев Rus (Русь) и названия russia, russie, russland (Россия) выглядят почти тождественно.

Читайте также:

Россию следует называть Московией, — Княжицкий (Фото:REUTERS/Shamil Zhumatov) «Русь» украдена у нас россиянами. Княжицкий поддержал предложение Кислицы о возвращении РФ ее исторического названия.

«Это приводит к путанице на международном уровне. Пишутся художественные книги, снимаются фильмы, где Россия представлена как Русь, что недопустимо», — утверждает автор.

Шахворостова считает, что официальное изменение названия государства является мощным информационным ходом на международном уровне.

«Это приведет к развенчанию кремлевских мифов по поводу исторического прошлого „великого русского народа“ для россиян и граждан других государств, считавших Украину и Россию „единым целым“ до начала полномасштабной войны России против Украины», — добавила она.

В ноябре 2022 года постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица призвал украинских чиновников и парламентариев принять закон, согласно которому Украина будет официально называть РФ Московией.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Киевская Русь Переименование Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X