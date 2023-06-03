Петиция об отдельных вагонах для женщин в поездах Укрзализныци набрала 25 тысяч голосов. Слово за Зеленским 3 июня, 11:26 Авторы петиции заявляют о необходимости создания «безопасных и психологически комфортных условий для перевозок» (Фото:Артем Ильин/NV)

По состоянию на субботу, 3 июня, петиция с призывом сделать в поездах Укрзализныци отдельные вагоны для женщин набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения.

Соответствующая инициатива была зарегистрирована на сайте Кабинета министров 15 мая, после разгоревшейся в обществе дискуссии по поводу целесообразности такого шага.

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Фото: Скриншот с petition.kmu.gov.ua

Речь идет, в частности, о поездах, поездка в которых занимает больше шести часов.

Свое предложение авторы петиции объясняют необходимостью создания «безопасных и психологически комфортных условий для перевозок».

«На длинных маршрутах, когда есть необходимость сна в купейных или плацкартных вагонах, пассажиры могут испытывать дискомфорт из-за пассажиров противоположного пола. Нередки случаи неприемлемого поведения, такие как навязчивое поведение, умышленные прикосновения к другим пассажирам и т. д. Кроме того, как женщины, так и мужчины могут чувствовать необходимость изменить одежду, что сделать в присутствии представителя другого пола невозможно», — говорится в обосновании.

Теперь на данную петицию должен отреагировать президент Украины Владимир Зеленский, который и будет принимать решение по поводу предложенных изменений.