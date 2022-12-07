Зеленский рассмотрит петицию о блокировке российского контента на стриминговых платформах 7 декабря, 22:57 Российский контент предлагают запретить в Украине на Spotify и других платформах (Фото:Christian Hartmann / Reuters)

Петиция о блокировке контента страны-агрессора России набрала 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения президента.

Автор петиции, опубликованной на сайте главы украинского государства 27 октября, указывает, что песни российских исполнителей остаются в топах музыкальных платформ YouTube Music, Apple Music, Spotify и других, а российские артисты платят налоги стране-агрессору. Он подсчитал, что за каждое прослушивание песни агрессор получает:



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на Spotify — 0,9 €;

на Apple Music — 3,7 €;

на YouTube Music — 1,9 €.

«Каждое прослушивание песни врага не только спонсирует терроризм, но и популяризует культуру врага, которую нам десятками лет насаждала Россия. Каждое прослушивание песни российского артиста уменьшает шансы украинских артистов быть услышанными, а новых талантов — рожденными», — считает автор петиции.

Он также отмечает, что видео российских блогеров до сих пор попадают в украинские топы YouTube, что тоже «негативно влияет на развитие украинского контента».

Автор петиции призывает президента запретить российский контент на стриминговых сервисах на территории Украины, а также обратиться к стриминговым сервисам с предложением создать механизм, который позволит заблокировать контент страны-агрессора в Украине.

