Зеленский рассмотрит петицию о блокировке российского контента на стриминговых платформах

7 декабря, 22:57
Поделиться:
Российский контент предлагают запретить в Украине на Spotify и других платформах (Фото:Christian Hartmann / Reuters)

Российский контент предлагают запретить в Украине на Spotify и других платформах (Фото:Christian Hartmann / Reuters)

Петиция о блокировке контента страны-агрессора России набрала 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения президента.

Автор петиции, опубликованной на сайте главы украинского государства 27 октября, указывает, что песни российских исполнителей остаются в топах музыкальных платформ YouTube Music, Apple Music, Spotify и других, а российские артисты платят налоги стране-агрессору. Он подсчитал, что за каждое прослушивание песни агрессор получает:

Видео дня

  • на Spotify — 0,9 €;
  • на Apple Music — 3,7 €;
  • на YouTube Music — 1,9 €.
Читайте также:
Запрет российской музыки и фильмов: Что важно знать бизнесу?

«Каждое прослушивание песни врага не только спонсирует терроризм, но и популяризует культуру врага, которую нам десятками лет насаждала Россия. Каждое прослушивание песни российского артиста уменьшает шансы украинских артистов быть услышанными, а новых талантов — рожденными», — считает автор петиции.

Он также отмечает, что видео российских блогеров до сих пор попадают в украинские топы YouTube, что тоже «негативно влияет на развитие украинского контента».

Читайте также:
«Достоевский горит в тени Путина». Нужен ли запрет российской музыки и как сделать язык врага оружием против него — Ярослав Грицак

Автор петиции призывает президента запретить российский контент на стриминговых сервисах на территории Украины, а также обратиться к стриминговым сервисам с предложением создать механизм, который позволит заблокировать контент страны-агрессора в Украине.

https://www.youtube.com/embed/ubmU3OIJo34
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Музыка YouTube Spotify Владимир Зеленский Блогеры Петиция стриминговые сервисы Русская музыка

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X