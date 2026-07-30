Петиция вдовы белоруса-добровольца ВСУ о присвоении Героя Украины иностранцам собрала нужное число подписей

С марта по ноябрь 2022-го Вероника Янович и Алексей Лазарев сражались за Украину в рядах полка имени Кастуся Калиновского (Фото: Вероника Янович/Cоцсети)

Петиция к президенту Владимиру Зеленскому, призывающая разрешить присваивать звание Героя Украины иностранцам, которые сражаются на стороне Украины , набрала нужные 25 тысяч подписей.

Ее подала в мае 2026-го Вероника Янович, вдова беларусского добровольца Алексея Лазарева, который погиб, защищая Украину, пишет Радыё Свабода.

Как пишет издание, 27-летний Лазарев, погиб в Украине 19 января 2026 года во время боевого задания. С марта по ноябрь 2022-го Вероника и Алексей сражались за Украину в рядах полка имени Кастуся Калиновского. В 2025-м Лазарев подписал контракт с ВСУ.

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Сейчас Вероника подчеркивает, что ее инициатива не сводится только к тому, чтобы обязательно добиться присвоения Алексею этого звания. По её словам, звание Героя Украины не присваивается на основании индивидуальных обращений — это должно быть решение командования и Министерства обороны, сообщило Радыё Свабода.

«Петиция адресована президенту Украины Владимиру Зеленскому. Её авторы просят президента придать законопроекту № 7296 статус срочного и содействовать его как можно более быстрому рассмотрению и принятию Верховной Радой», — пишет издание.

Кроме того, ранее инициативу Янович поддержали бойцы полка имени Калиновского — она хочет, чтобы иностранные бойцы и лица без гражданства, сражающиеся на стороне Украины, могли получить высшую государственную награду страны — звание Героя Украины, сообщило Радыё Свабода.

«В своем призыве к сбору подписей они вспомнили иностранных бойцов, погибших в войне на Украине: американского морского пехотинца Кори Навроцки, который провёл свой последний бой глубоко в тылу врага, поляка и отца четырех детей Михала Журека, смертельно раненого в Бахмуте; британского парамедика Питера Фуше, спасшего сотни жизней и отдавшего свою, белоруса Ивана „Бреста“ Марчука, погибшего под Лисичанском, до последнего прикрывавшего отход своих товарищей», — пишет издание.

Кроме того, в петиции авторства Янович также отмечается, что проблему с присвоением звания Героя Украины исключительно гражданам Украины невозможно решить одним лишь указом президента.

«Данное ограничение закреплено как в Законе О государственных наградах, так и в положении о звании Герой Украины, утвержденном указом президента. Поэтому после внесения изменений в закон необходимо будет привести в соответствие и президентские акты, регулирующие порядок присвоения этого звания», — подытожили в Радыё Свабода.