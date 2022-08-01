Петиция о присвоении Роману Ратушному звания Героя Украины набрала необходимые 25 тысяч подписей

1 августа, 13:51
Решение о присвоении Роману Ратушному Героя Украины за президентом Владимиром Зеленским (Фото:Наталка Ворожбит/Facebook)

Решение о присвоении Роману Ратушному Героя Украины за президентом Владимиром Зеленским (Фото:Наталка Ворожбит/Facebook)

Петиция на сайте президента о посмертном присвоении звания Героя Украины активисту Роману Ратушному, погибшему в бою с российскими захватчиками, собрала необходимое количество подписей.

По состоянию на понедельник, 1 августа, ее поддержали уже более 25 тысяч человек.

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Согласно закону, далее петиция будет направлена на рассмотрение президента Владимира Зеленского, который должен будет принять соответствующее решение.

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Ратушный, будучи разведчиком 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Холодный Яр, погиб под Изюмом Харьковской области 9 июня 2022 года.

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«Роман является незаурядной личностью, ставшей символом поколения, выросшего во время Революции Достоинства и русско-украинской войны. Свою жизнь он посвятил борьбе за Протасов Яр в Киеве, за развитие и развитие своего родного города Киева, а также за суверенную Украину. В 16 лет активно участвовал в революционных событиях, был одним из тех студентов, которых разгоняло спецподразделение милиции Беркут. За свои 24 года он внес неоценимый вклад в развитие украинского государства и демократии», — говорится в петиции.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Герой Украины Петиция Война России против Украины Роман Ратушный

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