Была переименована по просьбе патриарха Кирилла. Улице Лаврской предлагают вернуть название в честь Ивана Мазепы — петиция

15 января, 16:49
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Улица Ивана Мазепы в Киеве в 2010 году была переименована по просьбе патриарха Кирилла (Фото:petition.kyivcity.gov.ua)

Улица Ивана Мазепы в Киеве в 2010 году была переименована по просьбе патриарха Кирилла (Фото:petition.kyivcity.gov.ua)

На сайте Киевсовета зарегистрирована петиция с просьбой переименовать улицу Лаврскую в честь гетмана Ивана Мазепы.

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Автор петиции Андрей Лупак отмечает, что в 2010 году депутаты Киевсовета переименовали часть улицы Ивана Мазепы на Лаврскую накануне визита патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева) в Киев.

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Такой «подарок» главе российской церкви сделал тогдашний президент Виктор Янукович, чтобы Киево-Печерская Лавра не имела «мазепинскую прописку».

Чтобы успеть к визиту Кирилла, запланированному на 20 июля 2010 года, пророссийская Партия регионов вместе с блоком Черновецкого незаконно продвинули решение о переименовании, нарушив регламент Киеврады. 

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«Предлагаю совместными усилиями восстановить справедливость — вместо навязанного московской церковью и режимом Януковича названия Лаврская вернуть улице имя Ивана Мазепы», — отметил автор петиции.

Подписать петицию можно по этой ссылке

В настоящее время петиция набрала более трети необходимых голосов и ей не хватает еще около 3800 голосов для рассмотрения.

Авторы петиции также предложили механизм, как минимизировать неудобства жителей улицы, ведь необходимость изменения нумерации домов стала одной из причин, почему улице до сих пор не вернули название имени Мазепы. Активисты предлагают:

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  • Участок от площади Славы до улицы Добровольческих Батальонов переименовать в Ивана Мазепы с восстановлением нумерации, которая была до июля 2010 года;
  • Участки от улицы Добровольческих батальонов до Наводнической площади вернуть историческое название Новонаводницкая, которое она носила до 1981 года. Для этого участка изменять нумерацию нет необходимости.

Как сообщалось, с 1 января заповедник Киево-Печерская Лавра приостановил соглашения с УПЦ МП об аренде Успенского собора и Трапезной церкви на территории Верхней Лавры. 7 января впервые в истории митрополит ПЦУ Эпифаний совершил рождественскую литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Киев Патриарх Кирилл Виктор Янукович УПЦ МП Улица Киеврада Петиции Киевсовет Названия улиц Петиция Война России против Украины русская православная церковь в Украине

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