Теперь на нее должен ответить Зеленский. Петиция о легализации порно в Украине набрала необходимое количество голосов 10 августа, 12:40 Петиция о легализации порно в Украине набрала 25 тысяч голосов (Фото:efes/pixabay.com)

Электронная петиция с призывом легализовать в Украине порно и эротику набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Об этом идет речь на сайте главы государства.

Петиция была зарегистрирована 4 июля. Теперь на нее ответит президент Украины Владимир Зеленский.

В обращении говорится, что «большинство развитых государств не имеют запретов на порнографическую деятельность».

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« В Украине этот закон принимался с международными замечаниями, что он нарушает свободу слова. Кроме того, данный закон не имеет никакого смысла, ведь все, кто хочет сниматься в порно, может выехать за границу и поднимать экономику другим государствам», — говорится в обращении.

Также в петиции сказано, что «сам закон очень обобщен и дает пространство для его трактовки по разному».

Автор обращения заявил, что закон «плохо объясняет, где эротика в искусстве, а где эротика как порно».

«Было огромное количество случаев, когда девушек осуждали именно за эротику по статьям порнографии», — говорится в петиции.

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