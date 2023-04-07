Петиция о демобилизации военных после 18 месяцев службы набрала нужное количество голосов

7 апреля, 23:08
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Раненый защитник Украины в Бахмуте (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Раненый защитник Украины в Бахмуте (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Набрала необходимое для рассмотрения количество голосов петиция о демобилизации военных, отслуживших 18 месяцев. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Петиция опубликована на сайте президента.

Автор петиции призвал президента содействовать скорейшему рассмотрению в Верховной Раде законопроекта № 9142 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уточнении сроков военной службы по призыву во время мобилизации». Этот законопроект предлагает, чтобы граждане Украины имели право на увольнение через полтора года после мобилизации, если они не готовы продолжать военную службу.

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Кроме этого, законопроект предлагает предоставить отсрочку от призыва на пять лет для демобилизованных и отслуживших максимальный срок службы во время мобилизации.

«Неопределенность сроков службы приводит к ухудшению морально-психологического состояния военных. Следует особо учесть, что после начала полномасштабного вторжения первыми пришли в армию добровольцы и те, кто не собирался уклоняться от повесток», — говорится в тексте петиции.

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28 марта в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 9142, которым предлагается ввести право на демобилизацию после 18 месяцев службы.

Ранее Рада приняла законопроект, согласно которому призыву не подлежат люди, близкие которых погибли или пропали без вести во время войны России против Украины. Но он не учитывает все категории граждан, и сейчас нардепы предлагают учесть интересы военнослужащих и обеспечить им право на освобождение со службы.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Военные Демобилизация Петиция

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