Научились обходить санкции. Петиция о полной блокировке пророссийского издания Страна.ua набрала более 25 тысяч подписей

24 октября, 17:54
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Основатель Страна.ua Игорь Гужва (Фото:facebook.com/veprwork)

Основатель Страна.ua Игорь Гужва (Фото:facebook.com/veprwork)

Петиция о полной блокировке и прекращении сотрудничества госорганов с пророссийским изданием Страна.ua набрала необходимые 25 151 голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

Автор петиции Роман Балан отмечает, что решение СНБО о блокировании этого ресурса производят не все интернет-провайдеры. В частности, к нему есть доступ через так называемые зеркала в доменных зонах best, today, media и т. д.

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Кроме того, редакция пророссийского издания создала новый Youtube-канал для обхода запретов, а после деоккупации Балаклеи журналистов Страна.ua. аккредитовали в государственный пресс-тур.

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Инициатор петиции просит президента Зеленского проверить ход выполнения решения СНБО.

20 августа 2021 года Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против блогера Анатолия Шария и его супруги Ольги Шарий, а также народного депутата Андрея Деркача и Игоря Гужвы (основатель Страна.ua) и «аффилированных с ним юридических лиц».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Страна Игорь Гужва Российская пропаганда Владимир Зеленский Антипропаганда Петиция Война России против Украины

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