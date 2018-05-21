Песни женственных мужчин о несчастной любви. О чем поп-музыка 21 столетия

Большое количество грустных песен становятся менее популярными, чем композиции со счастливым стихами

За последние 30 лет поп-музыка стала печальной. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Ирвине. Исследователи проанализировали 500 тыс. песен, которые выходили в Великобритании в период с 1985 по 2015 год. Далее композиции группировали в соответствии с их настроением. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Один из авторов научной работы Наталья Комарова рассказала: в песнях снизился уровень "счастья" и "яркости", а уровень "грусти" - наоборот, вырос. Кроме того, исследователи обнаружили, что вопреки появлению большого количества грустных песен, эти композиции не становятся более популярными, чем песни со счастливым содержанием.

Напомним, среди печальных песен, которые звучат в последнее время, трек Stay With Me Сэма Смита. В качестве примера счастливых песен треки Glory Days Брюса Спрингстина и Freedom группы Wham.

Такую тенденцию замечает и программный директор музыкального программного сервиса для радио и телевидения ФДР Медиа Вадим Карпьяк. В эфире Радио НВ он отметил, что в современной поп-музыке доминируют минорные мелодии.

Украинская музыка начала свое развитие с 1991-1992 гг.

Однако, это не всегда отражает настроения общества. Ведь за последние 15-20 лет огромный шаг вперед сделала танцевальная музыка.

"Раньше поп-музыка - это потанцевали, погрустили, а сейчас отдельный вид танцюальнои музыки. Поэтому исполнители не берутся конкурировать с огромным пластом танцевальной музыки. Они занимают нишу "слезы и сопли", как в альбоме Положинского", - высказался Вадим Карпьяк.

Украинская же музыка немного выпадает из мировых тенденций. Это связано с тем, что новый виток развития она начала с 1991-1992 года. Об этом рассказал основатель блога о новой украинской музыке LiRoom Алексей Бондаренко.

"Мужество" песен уменьшилось за последние 30 лет

Поэтому в Украине нужно проводить отдельный анализ. А "печальные" тексты поп-композиции это обычное дело, считает эксперт.

"Поп-музыка базируется на теме несчастной любви. Однако на примере некоторых треков современных можно увидеть, что они довольно веселые", - отмечает Бондаренко.

Исследователи также обнаружили, что "мужество" песен, количество мужских исполнителей в популярной музыке уменьшилось за последние 30 лет. Для успешных песен характерен высокий процент женщин-художников. Это открытие происходит в то время, когда музыкальная индустрия борется с проблемой гендерного неравенства, и мужчины в подавляющем большинстве доминируют в рядах авторов текста и музыки.