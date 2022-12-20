Странно, что не Марс. Песков утверждает, что Путин посетил «зону СВО» 20 декабря, 21:02 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин якобы посетил «зону СВО», заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В интервью Российской газете он прокомментировал недавнее сообщение депутата Госдумы Андрея Гурулева о том, что Путин якобы побывал в «зоне СВО».

«Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу (16 декабря — ред.), то да», — ответил Песков.

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При этом он не уточнил, где именно находится этот штаб и что конкретно имеется ввиду под «зоной СВО».

Во вторник, 20 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Бахмут с необъявленным визитом. В районе этого населенного пункта на данный момент наиболее сложная ситуация, идут ожесточенные бои.

