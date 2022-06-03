Говорит агрессор. В России «нет понимания» касательно сроков проведения «референдумов» на захваченных территориях Украины — Песков 3 июня, 14:33 Цей матеріал також доступний українською Спикер российского диктатора Песков (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор пока не может говорить о сроках так называемых «референдумов» для «присоединения» временно оккупированных территорий Украины к России.

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Об этом сообщает пропагандистское информационное агентство ТАСС в Telegram.

По его словам, понимания по срокам проведения «референдумов» пока нет.

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Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявлял, что страна-агрессор рассматривает возможность проведения в июле псевдореферендума о «присоединении» временно оккупированных территорий Украины к РФ.

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