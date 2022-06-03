Говорит агрессор. В России «нет понимания» касательно сроков проведения «референдумов» на захваченных территориях Украины — Песков

3 июня, 14:33
Цей матеріал також доступний українською
Спикер российского диктатора Песков (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Спикер российского диктатора Песков (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор пока не может говорить о сроках так называемых «референдумов» для «присоединения» временно оккупированных территорий Украины к России.

Война России против Украины — главные события 3 июня

Об этом сообщает пропагандистское информационное агентство ТАСС в Telegram.

По его словам, понимания по срокам проведения «референдумов» пока нет.

Видео дня
Читайте также:
«Трудный момент». Почти половина жителей Херсона покинула город, оставшиеся сплачиваются — интервью с мэром

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявлял, что страна-агрессор рассматривает возможность проведения в июле псевдореферендума о «присоединении» временно оккупированных территорий Украины к РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=2dPYjPhtw8Q&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Кремль Дмитрий Песков Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X