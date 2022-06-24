Уничтожение известного коллаборанта. В Кремле назвали «терактом» взрыв автомобиля с Савлученко в Херсоне 24 июня, 13:25 Цей матеріал також доступний українською Спикер Путина Песков (Фото:kremlin.ru)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что взрыв автомобиля с известным коллаборантом Дмитрием Савлученко в Херсоне —это якобы «террористический акт».

Об этом сообщает The Guardian.

По словам спикера диктатора, российские военные «там есть» и взрыв автомобиля с коллаборантом «требует особого внимания».

«Это не что иное, как теракты. И, соответственно, к ним можно относиться только так», — сказал Песков.

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В пятницу, 24 июня, в захваченном Херсоне подорвали автомобиль одного из самых известных коллаборантов Дмитрия Савлученко. Он погиб на месте.

После захвата Херсона российскими войсками Савлученко, будучи сторонником кремлевского режима, сразу же согласился сотрудничать с рашистами, за что был назначен фейковым «главой управления семьи, молодежи и спорта».

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