Уничтожение известного коллаборанта. В Кремле назвали «терактом» взрыв автомобиля с Савлученко в Херсоне

24 июня, 13:25
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Спикер Путина Песков (Фото:kremlin.ru)

Спикер Путина Песков (Фото:kremlin.ru)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что взрыв автомобиля с известным коллаборантом Дмитрием Савлученко в Херсоне —это якобы «террористический акт».

Об этом сообщает The Guardian.

По словам спикера диктатора, российские военные «там есть» и взрыв автомобиля с коллаборантом «требует особого внимания».

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«Это не что иное, как теракты. И, соответственно, к ним можно относиться только так», — сказал Песков.

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В пятницу, 24 июня, в захваченном Херсоне подорвали автомобиль одного из самых известных коллаборантов Дмитрия Савлученко. Он погиб на месте.

После захвата Херсона российскими войсками Савлученко, будучи сторонником кремлевского режима, сразу же согласился сотрудничать с рашистами, за что был назначен фейковым «главой управления семьи, молодежи и спорта».

https://www.youtube.com/watch?v=pYDPmj94aCY&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Херсон Дмитрий Песков Война России против Украины

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