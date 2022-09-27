ВСУ освободили еще одно село в Харьковской области: коллаборанты сбежали с территории Боровской громады 27 сентября, 11:34 ВСУ взяли под свой контроль село Пески-Радьковские в Харьковской области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

С территории Боровской громады в Харьковской области сбежали коллаборанты и представители оккупационных «властей». ВСУ взяли под свой контроль село Пески-Радьковские.

Об этом сообщается в Telegram-канале Боровской громады.

«Продолжается борьба за освобождение левобережной части Боровской громады от рашистских оккупантов. Ведутся боевые действия. ВСУ вытесняют противника, но освобожденные территории страдают от вражеских обстрелов», — говорится в сообщении.

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Село Пески-Радьковские уже находится под контролем ВСУ, там украинские военные все еще обнаруживают группы российских оккупантов, проводят зачистки и разминирование.

В селе разрушены многие жилые дома, хозяйственные постройки, полностью уничтожен детский сад, повреждена школа: вылетели стекла, в стенах дыры от снарядов, разрушена крыша.

23 сентября Владимир Зеленский сообщил, что защитники Украины освободили около 9 тысяч квадратных километров территории и около 400 населенных пунктов от российских оккупантов.

Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр говорила, что с 6 сентября (за неделю) защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории в Харьковской области.