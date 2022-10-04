В Харьковской области нашли еще одну пыточную оккупантов, где пленных закапывали заживо 4 октября, 23:28 В Харьковской области нашли еще одну пыточную российских оккупантов (Фото:Сергій Болвінов / Facebook)

В освобожденном селе Пески-Радьковские Харьковской области нашли пыточную российских оккупантов. Об этом написал в Facebook начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

Болвинов рассказал, что к полицейским обратились местные жители и сообщили, что в подвале одного из домов оккупанты удерживали пленных гражданских, ветеранов АТО и пленных защитников Украины.



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«Соседи постоянно слышали оттуда крики… На данный момент полиции точно известно о пытках закапывания/выкапывания в землю заживо и применения противогаза с тлеющей тряпкой. Также в пыточной найдены фаллоимитатор, коробка с вырванными зубными протезами, провода с веревками и письмо с опросом одного из находившихся здесь мужчин», — написал он.

Правоохранителям известны имена военнослужащих, которых пытали россияне. Болвинов добавил, что следователи и прокуроры устанавливают все факты.

В Офисе президента 4 октября сообщили, что в Харьковской области освобождены 483 населенных пункта. РФ продолжает атаковать деоккупированные населенные пункты — из-за интенсивных обстрелов в регионе проводят частичную эвакуацию. В освобожденных от россиян городах и селах находят пыточные и массовые захоронения.

