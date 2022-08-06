ВСУ контролируют Пески Донецкой области — ОВА

6 августа, 16:14
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

В населенном пункте Пески в Донецкой области идут ожесточенные бои, но он до сих пор контролируется украинскими военными, несмотря на заявления россиян о захвате.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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«Населенный пункт Пески контролируется украинскими Вооруженными Силами, соответственно, украинскими властями. Мы очень много слышали и уже в течение полномасштабной войны фейковые сообщения, непосредственно направленные либо на население оккупированных территорий, либо на зомбированное население Российской Федерации о том, что и Славянск у них под контролем, и что они на подступах к Краматорску, и так далее. Но я точно знаю, о чем я говорю», — подчеркнул глава области.

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«Да, там очень горячо в населенном пункте, но профессиональным командованием приняты дополнительные меры, чтобы планы врага не были реализованы», — отметил он.

Он объяснил, что с помощью взятия Песок враг хочет выйти не просто на Авдеевку, а обойти ее, чтобы реализовать свое дальнейшее наступление. Но эти намерения известны, и принимаются дополнительные меры, чтобы помешать россиянам это сделать, подчеркнул Кириленко.

https://www.youtube.com/watch?v=SfzdkuIzEjY&ab_channel=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
Редактор: София Лазарова

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Теги:   Донбасс Донецкая область Восток Украины Война на Донбассе Пески Павел Кириленко Война России против Украины

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