ВСУ контролируют Пески Донецкой области — ОВА 6 августа, 16:14 Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

В населенном пункте Пески в Донецкой области идут ожесточенные бои, но он до сих пор контролируется украинскими военными, несмотря на заявления россиян о захвате.



Об этом в эфире телемарафона заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Населенный пункт Пески контролируется украинскими Вооруженными Силами, соответственно, украинскими властями. Мы очень много слышали и уже в течение полномасштабной войны фейковые сообщения, непосредственно направленные либо на население оккупированных территорий, либо на зомбированное население Российской Федерации о том, что и Славянск у них под контролем, и что они на подступах к Краматорску, и так далее. Но я точно знаю, о чем я говорю», — подчеркнул глава области.

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«Да, там очень горячо в населенном пункте, но профессиональным командованием приняты дополнительные меры, чтобы планы врага не были реализованы», — отметил он.

Он объяснил, что с помощью взятия Песок враг хочет выйти не просто на Авдеевку, а обойти ее, чтобы реализовать свое дальнейшее наступление. Но эти намерения известны, и принимаются дополнительные меры, чтобы помешать россиянам это сделать, подчеркнул Кириленко.

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